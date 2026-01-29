حارس الوصل: خذلنا الجمهور أمام خورفكان 

تعهد حارس مرمى الوصل، محمد علي، لجماهير «الإمبراطور» بتعويض الخسارة التي تعرّض لها فريقه، أمس، أمام خورفكان، بهدف دون رد، ضمن الجولة الـ14 من دوري المحترفين، التي أدت إلى تجمد رصيد الوصل عند 25 نقطة في المركز الرابع، وابتعاده خطوة عن دائرة المنافسة، فيما رفع خورفكان رصيده إلى 15 نقطة متقدماً إلى المركز الـ10.

واعتبر محمد علي أن فارق النقاط أصبح كبيراً بين الوصل والمتصدر شباب الأهلي، مؤكداً في تصريحات إعلامية عقب المباراة: «خذلنا جمهور الوصل في هذه المباراة وخسرنا ثلاث نقاط مهمة، لكننا نعد بأن القادم سيكون أفضل، وسنعمل على تصحيح الأخطاء في المباريات المقبلة».

من جانبه، أكد لاعب خورفكان، عبدالله الرفاعي، أن الانتصار الذي حققه فريقه على الوصل في ملعبه ووسط جماهيره في زعبيل جاء مستحقاً وفي توقيت مناسب، في ظل الظروف التي يمر بها الفريق في جدول ترتيب الدوري، مشيراً إلى أن الفوز سيمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة خلال المرحلة المقبلة، وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 18 عن طريق اللاعب المغربي، طارق تيسودالي، مستغلاً خطأ قاتلاً لدفاع الوصل، ومن خلفه الحارس محمد علي.