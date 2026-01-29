الجزيرة وبني ياس يُدشّنان الصفقات الجديدة

تتجه الأنظار في ختام مباريات الجولة الـ14 من دوري المحترفين لكرة القدم إلى الصفقات الجديدة، التي افتتح بها كلّ من الجزيرة وبني ياس مشوارهما في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك خلال مواجهتَي اليوم أمام البطائح عند الساعة 5:15 مساء، والنصر عند الساعة 8:00 مساء على التوالي.

وتبرز صفقة الجزيرة بالتعاقد مع الدولي ماركوس ميلوني قادماً من الشارقة، كإحدى أقوى الصفقات الشتوية، لاسيما أنها جاءت بعد مفاوضات طويلة، ومنافسة من أندية عدة، ما دفع الشارقة إلى بيع ما تبقى من عقد اللاعب، الذي كان يمتد حتى نهاية الموسم، بدلاً من رحيله مجاناً.

ومن المنتظر أن يظهر ميلوني للمرة الأولى بقميص «فخر أبوظبي» في لقاء اليوم، الذي يقام على استاد خالد بن محمد، مرتدياً الرقم 16، وسط تطلعات جماهير الجزيرة بأن يُشكّل إضافة فنية مؤثرة، تقود الفريق إلى تحقيق الفوز على البطائح.

ويحتل الجزيرة المركز الخامس برصيد 21 نقطة، ويأمل في حصد النقاط الثلاث، للبقاء قريباً من المربع الذهبي.

في المقابل، يدخل البطائح، صاحب المركز الـ12 برصيد 10 نقاط، المواجهة بشعار الفوز فقط، من أجل التمسك بحظوظه في البقاء، والابتعاد عن مراكز الخطر.

وتشير الأرقام إلى تفوق الجزيرة في المواجهات المباشرة، حيث فاز في ست من أصل سبع مباريات، مقابل انتصار وحيد للبطائح، وسجّل «فخر أبوظبي» 18 هدفاً، مقابل سبعة أهداف لـ«الراقي».

وفي المباراة الثانية يُدشّن المهاجم الدولي مؤنس دبور ظهوره الأول بقميص بني ياس، حينما يحل «السماوي» ضيفاً على النصر على استاد آل مكتوم، بعد انتقاله على سبيل الإعارة من شباب الأهلي حتى نهاية الموسم الحالي.

ويعاني بني ياس، متذيل جدول الترتيب برصيد ثماني نقاط، مشكلات هجومية واضحة، إذ يُعدّ ثاني أضعف خط هجوم في الدوري بتسجيله 10 أهداف فقط، وهو ما دفع إدارة النادي إلى التحرك خلال فترة الانتقالات الشتوية لمعالجة هذا الخلل، أملاً في أن يُشكّل دبور الإضافة المطلوبة.

في المقابل، يسعى النصر، صاحب المركز السادس برصيد 19 نقطة، إلى الظهور بصورة مغايرة عمّا قدمه في الدور الأول، إذ لم ينجح «العميد» في تلبية تطلعات جماهيره حتى الآن، ويأمل في تحقيق فوز يعيد الفريق إلى الطريق الصحيح مع انطلاق الدور الثاني من المسابقة.