مباريات اليـوم

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

دوري المحترفين

البطائح - الجزيرة 17:15

النصر - بني ياس 20:00

الدوري المصري

إنبي - سموحة 19:00

غزل المحلة - الجيش 22:00

مودرن سبورت - الإسماعيلي 22:00

الدوري الأوروبي

أستون فيلا - سالزبورج 00:00

بازل - فيكتوريا بلزن 00:00

سيلتيك - أوتريخت 00:00

بورتو - رينجرز 00:00

ليل - فرايبورج 00:00

ليون - باوك سالونيكا 00:00

نوتنجهام - فيرينتسفاروشي 00:00

باناثينايكوس - روما 00:00

ريال بيتيس - فينورد 00:00

شتوتجارت - يونج بويز 00:00

