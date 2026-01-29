مباريات اليـوم
دوري المحترفين
البطائح - الجزيرة 17:15
النصر - بني ياس 20:00
الدوري المصري
إنبي - سموحة 19:00
غزل المحلة - الجيش 22:00
مودرن سبورت - الإسماعيلي 22:00
الدوري الأوروبي
أستون فيلا - سالزبورج 00:00
بازل - فيكتوريا بلزن 00:00
سيلتيك - أوتريخت 00:00
بورتو - رينجرز 00:00
ليل - فرايبورج 00:00
ليون - باوك سالونيكا 00:00
نوتنجهام - فيرينتسفاروشي 00:00
باناثينايكوس - روما 00:00
ريال بيتيس - فينورد 00:00
شتوتجارت - يونج بويز 00:00
