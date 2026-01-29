فيتوريا مرشح لتدريب الوحدة بدلاً من جارديم

كشف مصدر من نادي الوحدة أن المدرب البرتغالي، ليوناردو جارديم، اعتذر رسمياً عن استكمال إجراءات التعاقد مع «العنابي» لتولي تدريب الفريق في الفترة المقبلة، ووفقاً لهذه الظروف دخل البرتغالي، روي فيتوريا، مرشحاً بديلاً.

وقال المصدر لـ«الإمارات اليوم» إن المدرب البرتغالي تواصل مع إدارة النادي بشكل رسمي، أول من أمس، مبيناً أنه بسبب الظروف العائلية التي تستدعي وجوده في الولايات المتحدة لمتابعة الحالة الصحية لزوجته، لن يتمكن من تفعيل الاتفاق المبدئي بين الطرفين، نظراً إلى سفره إلى أميركا لمدة تراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع، ما يجعل من الصعب حضوره لتولي المهمة في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن ملف المدرب البرتغالي، ليوناردو جارديم، وعلاقته بنادي الوحدة انتهى رسمياً بعد التطورات الأخيرة، مشدداً على أن جارديم كان قريباً للغاية من تولي القيادة الفنية لنادي الوحدة، حيث تم التوصل، في وقت سابق، إلى اتفاق مبدئي بين الطرفين، يقضي بتدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة، على أن يكون تنفيذ الاتفاق مرهوناً بتطورات الحالة الصحية لزوجة المدرب، وهو الشرط الذي أبدى نادي الوحدة تفهمه الكامل منذ بداية المفاوضات.

وأضاف: «إدارة نادي الوحدة تابعت التواصل مع جارديم لمعرفة آخر تطورات نتائج الفحوص الطبية الخاصة بزوجته، إلا أن النتائج لم تكن إيجابية، وهو ما دفع المدرب إلى اتخاذ قرار إنساني بحت، يقضي بالسفر إلى الولايات المتحدة لمتابعة حالتها الصحية وخضوعها للعلاج هناك».

وتابع: «المدرب البرتغالي سيبقى في الولايات المتحدة لمدة تراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع، الأمر الذي يجعل من الصعب وجوده في الوقت الحالي لتولي مهمة تدريب نادي الوحدة، وهو ما أنهى فعلياً فرص إتمام التعاقد، على الرغم من المحاولات المتواصلة من إدارة النادي حتى الساعات الأخيرة».

وأكمل: «المدرب البرتغالي أبلغ إدارة نادي الوحدة رسمياً بعدم قدرته على الحضور في الفترة الحالية، مؤكداً أن الظروف العائلية تفرض عليه تأجيل أي خطوة تدريبية جديدة، وهو ما دفع إدارة النادي إلى إعادة فتح ملف المدرب الجديد من جديد».

وبناء على هذه المستجدات، أصبح ملف الجهاز الفني مفتوحاً على خيارات عدة، حيث بدأت إدارة نادي الوحدة التحرك للبحث عن مدرب بديل قادر على قيادة الفريق خلال ما تبقى من الموسم، مستفيدة من الفترة المتبقية من سوق الانتقالات الشتوية لحسم هوية المدير الفني الجديد، الذي سيتولى قيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

وفي المقابل، علمت «الإمارات اليوم» أن المدرب البرتغالي روي فيتوريا دخل ضمن الحسابات البديلة لنادي الوحدة، لتولي قيادة الفريق في الفترة المقبلة، بعد انسحاب ليوناردو جارديم.

ويُعدّ روي فيتوريا من أبرز المدربين البرتغاليين في العقد الأخير، ويتميز بخبرة طويلة على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية، حيث بدأ مسيرته التدريبية بعد اعتزاله اللعب، وكان له حضور بارز مع نادي بنفيكا البرتغالي بين 2015 و2020، حيث قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري البرتغالي ثلاث مرات متتالية، إضافة إلى كأس البرتغال وكأس السوبر البرتغالي، كما نجح في قيادة الفريق إلى أدوار متقدمة في دوري أبطال أوروبا، وحقق نتائج مميزة أمام كبار الأندية الأوروبية.

وعلى صعيد المنتخبات الوطنية، تولى فيتوريا تدريب منتخب مصر، حيث عمل على إعادة الانضباط التكتيكي وتعزيز الجوانب الدفاعية والهجومية للمنتخب، كما نجح في تحسين الأداء العام للفريق على المستوى القاري، وقاد المنتخب في تصفيات كأس العالم وبطولات إفريقيا بنجاح نسبي.

كما أن للمدرب البرتغالي تجربة مميزة في الأندية بشكل عام، حيث تميز في إدارة الفرق الكبيرة تحت الضغط، ونجح في تحقيق الاستقرار الفني وتطوير اللاعبين، وتطبيق أسلوب لعب جماعي متوازن، ما يجعله خياراً مناسباً لتولي قيادة الوحدة خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من خبراته الدولية والمحلية.