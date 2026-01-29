لاعب كلباء لياندرو ينتظر حسم انتقاله إلى الوصل

كشف لاعب كلباء، لياندرو سباداسيو، أن عدم مشاركته مع فريقه في المباراة التي خسرها فريقه أمام العين (1 -3)، أول من أمس، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري المحترفين، ليس بسبب انتقاله للعب في صفوف نادٍ آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بل لكونه مصاباً ويحتاج إلى الراحة، مؤكداً أنه لايزال يلعب في صفوف كلباء حسب العقد الذي يرتبط به مع النادي حتى نهاية الموسم الحالي.

وحول حسم مصيره مع كلباء، قال لياندرو سباداسيو لـ«الإمارات اليوم»: «مازلت أنتظر ما إذا كان هناك تفاوض بين إدارتَي ناديي كلباء والوصل بشأن الانتقال للوصل، ولا أعلم أي شيء آخر، لكنني حتى الساعة لاعب كلباوي».

وحضر لياندرو في مباراة العين على سبيل المشاهدة ولم يُدرج اسمه في قائمة الفريق المشاركة أو الاحتياطية، بينما شارك في الجولة الـ13 الماضية أمام الشارقة كبديل في الشوط الثاني، لكن فريقه تعرض للخسارة أيضاً 1-3.

وكان لياندرو (25 عاماً)، الذي يلعب في مركز الهجوم، قد انتقل من صفوف شباب الأهلي على سبيل الإعارة، قبل أن يتم التعاقد معه لثلاث سنوات، ولاحقاً حصل على الجنسية الإماراتية وتم قيده لاعباً مواطناً، ويعدّ لياندرو سباداسيو من اللاعبين المهاريين، إذ سجل 39 هدفاً في جميع المباريات التي خاضها مع كلباء، كما صنع عدداً كبيراً من الأهداف.