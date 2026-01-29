استقالات في اتحاد الكرة الماليزي بسبب «فضيحة المجنسين»

استقال جميع أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الماليزي لكرة القدم، أمس، على خلفية فضيحة اللاعبين المجنسين الذين شاركوا مع المنتخب الوطني في تصفيات كأس آسيا.

وقرر الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا)، في سبتمبر الماضي، إيقاف سبعة لاعبين دوليين مولودين خارج ماليزيا لمدة عام، وفرض غرامة قدرها 440 ألف دولار على الاتحاد الماليزي للعبة، ونشرت لجنة الانضباط في «الفيفا» تقريراً مكوناً من 19 صفحة، يوضح نتائج التحقيق، وجاء فيه أن الوثائق المقدمة من الاتحاد الماليزي أظهرت أنها مزورة أو معدّلة، «حيث تم التلاعب بها لتغيير مكان الميلاد المدرج فيها».

وأصر الاتحاد الماليزي على أنه تصرف بحُسن نية، زاعماً أن الخطأ كان «تقنياً».