مفاجأة في «زعبيل».. خورفكان يهزم الوصل بهدف تيسودالي

تلقى الوصل خسارة موجعة بهدف دون رد أمام ضيفه خورفكان خلال اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الأربعاء على استاد زعبيل بنادي الوصل في دبي ضمن الجولة الـ 14 في دوري المحترفين.

وقفز خورفكان الذي قاتل بشراسة وقدم مباراة كبيرة واستحق الفوز الثمين والنقاط الثلاث، برصيده إلى 15 نقطة متقدما إلى المركز العاشر، فيما بقى الوصل عند 25 نقطة.

وعانى الوصل كثيرا في هذه المباراة ولم يظهر بالمستوى الفني المقنع بها خاصة في الشوط الأول الذي شهد إستقبال شباكه هدفا قاتلا.

أنهى خورفكان الشوط الأول متقدما بهدف دون رد سجله المغربي طارق تيسودالي في الدقيقة «18 مستغلا خطأ قاتلا لدفاع الوصل ومن خلفه الحارس محمد علي.

وشهد الشوط الثاني أحداثا دراماتيكية تمثلت في إشهار البطاقة الحمراء لمدافع خورفكان عبد الله الرفاعي لحصوله على الإنذار الثاني قبل أن يتراجع حكم اللقاء سهيل عبد الله عن قراره ويلغي البطاقة الحمراء وكذلك إلغاء ركلة جزاء كان قد احتسبها لمصلحة الوصل بعدما إستعان بتقنية الحكم الفيديو (الفار).

ورمى مدرب الوصل السويدي، مسعود ميرال، بكل أوراقه في الشوط الثاني بعدما دفع بكل من فابيو دي ليما واداما ديالو وبرايان بالاسيوس ودوس سانتوس في محاولة لإنقاذ الموقف، لكن خورفكان نجح في حسم اللقاء لمصلحته.