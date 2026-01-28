اتحاد الكرة يسلم الشارات الدولية لقضاة الملاعب لعام 2026

سلّم اتحاد الإمارات لكرة القدم، مساء أمس، في مقره الرئيسي بدبي، الشارات الدولية لحكام وحكمات كرة القدم المعتمدين لعام 2026، بحضور النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، عبيد سالم الشامسي، وعضو مجلس الإدارة، نائب رئيس لجنة الحكام، حمد أحمد المزروعي.

وضمّت قائمة الحكام الدوليين لهذا العام نخبة من الكفاءات التحكيمية، بواقع 7 حكام ساحة، و9 حكام مساعدين، و3 حكمات لساحة اللعب، و7 حكام لتقنية الفيديو (VAR)، إضافة إلى 3 حكام وحكمة واحدة لكرة قدم الصالات، وحكمين لكرة القدم الشاطئية.

وهنأ اتحاد الإمارات لكرة القدم الحكام والحكمات على نيلهم الشارات الدولية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يجسّد ثمرة الدعم المستمر من مجلس الإدارة، والعمل الدؤوب للجنة الحكام في تطوير الأداء ورفع مستوى الحكام وفق أعلى المعايير المعتمدة من الاتحادين الآسيوي والدولي، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

وشملت قائمة الحكام الذين تسلّموا الشارات الدولية:

حكام الساحة: عمر آل علي، عادل النقبي، أحمد عيسى درويش، يحيى الملا، سلطان محمد صالح، محمد الهرمودي، سهيل الملا.

الحكام المساعدون: محمد أحمد يوسف، جاسم عبد الله، أحمد الراشدي، علي راشد النعيمي، سبت عبيد، سعيد المرزوقي، ياسر سبيل، محمد حسين المازمي، عامر عبد الله حسن.

حكام تقنية الفيديو (VAR): عادل النقبي، عمر آل علي، محمد عبيد خادم، صقر الزعابي، عيسى خليفة، أحمد النقبي، سلطان عبد الرزاق.

حكام كرة الصالات: فهد بدر الحوسني، أحمد الغيص، حمد عبد الله النقبي.

حكام الكرة الشاطئية: إبراهيم الرئيسي، نواف أحمد.

الحكمات: خلود الزعابي، روضة المنصوري (ساحة)، أمل جمال (مساعد)، نجاة البلوشي (حكمة كرة الصالات).