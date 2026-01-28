إقالة مدرب المنتخب الأولمبي بسبب الإخفاق في كأس آسيا

أعلن اتحاد كرة القدم الإماراتي، الاستغناء عن مدرب المنتخب الأولمبي، الأوروغوياني مارسيلو برولي، إلى جانب جهازه الفني المساعد، وذلك عقب إخفاق المنتخب في تحقيق النتائج المرجوة خلال مشاركته الأخيرة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عامًا، التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وجاء قرار الإقالة بعد خروج المنتخب الأولمبي من الدور ربع النهائي للبطولة، في وقت كان اتحاد الكرة قد تعاقد مع برولي في فبراير 2024، خلفًا للمدرب الإسباني دينيس سيلفا.

وأخفق برولي في قيادة المنتخب الأولمبي لتحقيق أي إنجاز يُذكر على صعيد الكرة الإماراتية، إذ جاءت نتائج الفريق تحت قيادته دون مستوى الطموحات، رغم امتلاك المنتخب مجموعة من أبرز اللاعبين الواعدين.

وبدأ المنتخب مشواره في نهائيات آسيا بالفوز على قطر بهدفين دون رد في الجولة الأولى فيما خسر أمام اليابان بثلاثة أهداف دون رد قبل أن يتعادل مع سورية 1-1 ويتأهل إلى الدور ربع النهائي، قبل أن يودع البطولة إثر خسارته أمام فيتنام بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد تمديد المباراة إلى شوطين إضافيين إثر انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2.

يُذكر أن المنتخب كان قد بلغ النهائيات القارية بصفته أحد أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثاني في مجموعات التصفيات الـ11، رغم خسارته حينها أمام المنتخب الإيراني في التصفيات المؤهلة.

كما سبق للمنتخب الأولمبي أن ودّع بطولة كأس الخليج تحت 23 سنة، التي أُقيمت في الدوحة خلال ديسمبر الماضي، من الدور نصف النهائي، عقب خسارته أمام المنتخب السعودي بهدفين دون رد.