الوصل يتوّج بدرع التفوق العام للألعاب المائية

توّج اتحاد الإمارات للرياضات المائية نادي الوصل الثقافي الرياضي بدرع التفوق العام للألعاب المائية للموسم الرياضي، بعد تصدره الترتيب العام برصيد 5687 نقطة، متقدماً على نادي الفجيرة للفنون القتالية (5386 نقطة) ونادي أبوظبي للرياضات المائية (3730 نقطة).

وجاء التتويج على هامش ختام بطولة دول مجلس التعاون الخليجي للسباحة في أبوظبي، وسلّم الدرع رئيس لجنة تسيير الأعمال في اتحاد الإمارات للرياضات المائية عبدالله الوهيبي، إلى عضو شركة الألعاب الفردية والجماعية، مشرف لعبة السباحة في نادي الوصل نبيل الفلاسي، بحضور عدد من ممثلي وسباحي النادي الذين عبّروا عن اعتزازهم بهذا الإنجاز.

وأشار اتحاد الإمارات للرياضات المائية في بيان صحافي إلى أن هذا التتويج يأتي تقديراً للجهود الكبيرة التي تبذلها الأندية في تنفيذ خطط وأنشطة الألعاب المائية خلال الموسم الرياضي، مؤكداً أهمية التعاون القائم بين الاتحاد والأندية في تطوير اللعبة ودعم المواهب.

ويُعد نادي الوصل من أكثر الأندية تتويجا بدرع التفوق العام في الألعاب المائية خلال السنوات الأخيرة، بفضل مشاركاته المستمرة ونتائج سباحيه المميزة في البطولات المحلية، الأمر الذي مكّنه من تحقيق التفوق العام وتصدر الترتيب.