اعتماد دولي لمنافسات الكرة الطائرة في «عربية السيدات 2026»

نالت منافسات الكرة الطائرة ضمن النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026 اعتماد الاتحاد الدولي للمنافسات، إلى جانب اعتمادٍ الاتحاد الآسيوي للتحكيم، بما يمنح البطولة بعداً رسمياً على مستوى المنافسة ويعزز جودة إدارة المباريات وتقييمها الفني.

ويُعدّ اعتماد منافسات الكرة الطائرة في هذه النسخة من الاتحاد الدولي للكرة الطائرة خطوة نوعية تعزّز القيمة الفنية والتنافسية للبطولة، إذ تُقام المباريات وفق اللوائح الدولية المعتمدة، وتُحتسب نتائجها ضمن النظام الرسمي للعبة، بما يتيح للاعبات احتساب نقاط في تصنيفهن الدولي. ويمنح هذا الاعتماد المشاركة بُعداً تنافسياً أعلى، ويربط أداء اللاعبات بمسارات التقييم والتصنيف الدولي، ما ينعكس مباشرة على تطورهن الفني وفرص حضورهن في البطولات الإقليمية والدولية.

وعلى صعيد التحكيم والتطوير الفني، حصلت البطولة على اعتماد قاري من الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة، حيث صُنّفت منافسات الكرة الطائرة ضمن بطولات المستوى المناطقي، ما يتيح احتسابها رسمياً ضمن برامج تقييم وتدرّج الحكام الآسيويين. كما يشمل هذا الاعتماد تعيين مشرف تحكيم قاري رسمي للإشراف على إدارة المباريات، وضمان جودة التحكيم، ورفع تقارير فنية معتمدة عقب ختام المنافسات.

من جانبه أكد سكرتير لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة حامد الروسي، أن تصنيف منافسات الكرة الطائرة ضمن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات كبطولة على المستوى المناطقي يعكس ثقة الاتحاد القاري بالمعايير الفنية والتنظيمية المعتمدة، ويمنح البطولة صفة رسمية ضمن منظومة مسابقات الكرة الطائرة الآسيوية. وأوضح في بيان صحافي أن هذا الاعتماد يسهم في تطوير منظومة التحكيم، ورفع جودة إدارة المباريات، وفق أعلى المعايير المعتمدة.

وتنطلق منافسات الكرة الطائرة يوم 3 فبراير المقبل، ضمن برنامج النسخة الثامنة من الدورة التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة خلال الفترة من 2 حتى 12 فبراير في إمارة الشارقة، بمشاركة 63 فريقاً من 16 دولة عربية يتنافسون في 9 ألعاب فردية وجماعية.

وتشهد منافسات الكرة الطائرة مشاركة 6 فرق تمثل 5 دول عربية، في واحدة من الألعاب الجماعية التي تحظى بزخم جماهيري وفني واسع، وتعكس تطور مستوى الاحتراف لدى الأندية النسائية العربية. ويشارك في المنافسات كل من: نادي الشارقة الرياضي للمرأة ونادي الوصل (دولة الإمارات العربية المتحدة)، نادي الفتاة الرياضي (دولة الكويت)، نادي تلدرة (الجمهورية العربية السورية)، نادي الشبيبة البوشرية (الجمهورية اللبنانية)، ونادي أكاد عنكاوا (جمهورية العراق).