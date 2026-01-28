«الأبيض» يهزم الوحدة السوري وينهي الدور التمهيدي في «سلة دبي» بالعلامة الكاملة

واصل المنتخب الوطني لكرة السلة سلسلة انتصاراته في بطولة «دبي الدولية»، بفوزه على الوحدة السوري 107 -94 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات المجموعة الأولى، في ختام دوري المجموعات للبطولة المقامة حالياً في نسختها الـ35 على صالة نادي النصر بدبي، وتستمر حتى الأحد المقبل.

وشهدت الجولة أيضًا، ولحساب المجموعة نفسها، فوز النصر على «حمص الفداء» السوري بنتيجة (101-100)، ليضمن الفريق البطاقة الأخيرة المؤهلة إلى الدور ربع النهائي.

وبهذا الفوز، أكد المنتخب الوطني جدارته بصدارة المجموعة الأولى برصيد ثماني نقاط، بفارق نقطتين عن كل من الوحدة السوري والاتحاد الليبي الذين تشاركا المركز الثاني. وارتقى النصر إلى المركز الرابع رغم تشاركه الرصيد نفسه مع «حمص الفداء» السوري، حيث حسم فارق نقاط المواجهة المباشرة بطاقة التأهل لصالح «العميد»، فيما ودع «حمص الفداء» البطولة من دوري المجموعات.

وعلى صعيد الأداء، سيطر لاعبو المنتخب الوطني على المباراة، وضمنوا انتصارهم العريض وكسر حاجز الـ100 نقطة، بتحقيق الأفضلية المطلقة في نتائج الربعين الأول والثاني والرابع بواقع (32-25 و26-19 و29-22)، فيما اكتفى لاعبو الوحدة بالفوز في الربع الثالث (28-20).

ويذكر أن نظام البطولة يمنح التأهل المباشر إلى الدور ربع النهائي، الذي يستهل غدًا، للفرق التي تحتل المراكز الأربعة الأولى في كل مجموعة.