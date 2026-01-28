هدفا بيريرا وساول يمنحان الشارقة ثلاث نقاط ثمينة أمام الظفرة

حقق الشارقة فوزًا مهمًا على مضيفه الظفرة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على استاد حمدان بن زايد، ضمن الجولة 14 من دوري المحترفين. علمًا أن لقاء الفريقين في الدور الأول انتهى بفوز الشارقة نفسه 2-0.

تقدم الشارقة بالهدف الأول في الدقيقة 82 عن طريق اللاعب لوان بيريرا، بعدما أضاع ركلة جزاء احتسبت له في الدقيقة 62 اصطدمت بالعارضة. وأضاف البديل ساول الهدف الثاني في الوقت القاتل بالدقيقة 92، مستغلًا محاولة لوان بيريرا الخطرة التي سبقت الهدف.

ورفع الشارقة رصيده إلى 17 نقطة، متقدمًا خطوة جديدة في المنافسة، فيما بقي الظفرة عند 16 نقطة.

وشهدت المباراة غياب اللاعب السابق ماركوس ميلوني، الذي انتقل مؤخرًا إلى نادي الجزيرة، وهي المرة الأولى التي يخوض فيها الفريق مواجهة من دونه. وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح الشارقة في حسم المباراة في الشوط الثاني بتسجيل هدفين متتاليين.