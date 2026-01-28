شباب الأهلي يستعيد صدارة الدوري بفوزٍ صعب على عجمان

قاد اللاعب كون سانتوس فريقه شباب الأهلي إلى فوز صعب على عجمان، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على استاد راشد بن سعيد، ضمن الجولة الـ14 من دوري أدنوك للمحترفين. وبهذا الفوز، عزز «فرسان دبي» صدارتهم للدوري بتحقيق الفوز رقم 11 من أصل 14 مباراة خاضها الفريق، علماً أن لقاء الفريقين في الدور الأول انتهى بفوز شباب الأهلي 3-1.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 35 نقطة، محافظاً على الصدارة التي كان قد احتلها العين مؤقتاً برصيد 34 نقطة، فيما بقي عجمان عند 14 نقطة.

وجاء هدف الفوز الوحيد في المباراة في الدقيقة 42 من تسديدة صاروخية للاعب كون سانتوس، ليعيد التوازن للفريق بعد خسارته الأخيرة لقب درع السوبر الإماراتي-القطري أمام السد القطري.

ورغم تقدم شباب الأهلي في الشوط الأول، عانى الفريق كثيرا، وكاد عجمان أن يعدل النتيجة، لكنه لم يفلح في اختراق دفاعات الفريق. وفي الشوط الثاني، حافظ شباب الأهلي على تقدمه رغم محاولات عجمان المتكررة لتعديل النتيجة، ليختم الفريق المباراة بفوز مهم يؤكد استمراره في الصدارة.