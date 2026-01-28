النصر يهزم «حمص الفداء» ويتأهل إلى ربع نهائي «سلة دبي»

قاد المحترف الأميركي مارفيل هاريس فريق النصر إلى فوز مثير، بعدما سجل رمية حاسمة في الثواني الأخيرة، ليقلب النتيجة لصالح فريقه بفارق نقطة واحدة (101-100) على حساب ضيفه «حمص الفداء» السوري، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن ختام منافسات المجموعة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دبي الدولية لكرة السلة، المقامة حالياً في نسختها الـ35 على صالة الشيخ راشد بن حمدان بدبي، والتي يُسدل الستار على منافساتها مساء الأحد المقبل.

ومنح هذا الانتصار فريق النصر البطاقة الأخيرة المؤهلة عن المجموعة الأولى إلى الدور ربع النهائي، بعدما أنهى الدور التمهيدي في المركز الرابع، متساوياً في الرصيد مع «حمص الفداء» بخمس نقاط لكل منهما، من فوز واحد وثلاث خسائر، إلا أن فارق المواجهات رجّح كفة «العميد»، في حين أدت الخسارة إلى خروج «حمص الفداء» من البطولة.

وخاض النصر اللقاء في غياب صانع ألعابه صالح سلطان، إلا أن لاعبيه نجحوا في قيادة الفريق لتحقيق أفضل نتيجة له في مشاركاته ببطولة دبي الدولية، بعد أن أثمرت المحاولة الثالثة عن بلوغ الدور ربع النهائي.