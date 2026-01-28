لابا يُلمّح لمغادرة العين: أرغب في الرحيل ورأسي مرفوع

أكد الهداف التاريخي لنادي العين، الدولي التوغولي لابا كودجو، أن عقده مع «الزعيم» ينتهي بعد أربعة أشهر، مشيراً إلى رغبته في تحقيق أكبر عدد ممكن من الألقاب قبل مغادرته، حتى يرحل ورأسه مرفوع، معبراً في الوقت ذاته، عن سعادته بتسجيل هدف في يوم ميلاده الـ35، خلال الفوز على مضيفه كلباء 3-1، أمس، في الجولة الـ14 من دوري المحترفين.

وسجل أهداف العين لابا كودجو، والمغربي سفيان رحيمي، وماتياس بالاسيوس، بينما أحرز هدف كلباء اللاعب الإيراني أحمد نورالله.

وقال لابا في تصريحات صحافية عقب المباراة التي شهدت حضور نحو ألف متفرج، أغلبيتهم من جماهير «البنفسجي»: «أنا في الأشهر الأربعة الأخيرة من عقدي مع العين، أستمتع بوجودي هنا وأقوم بواجبي داخل أرضية الملعب، ولا يمكن أن أسترخي. صحيح أن عقدي يقترب من نهايته، لكن هذا يدفعني إلى تقديم أكثر من 100% من أجل تحقيق الأهداف».

وأضاف: «أريد التتويج بالعديد من الألقاب هذا الموسم قبل مغادرة النادي، إذ أرغب في الرحيل ورأسي مرفوع، لذلك أركز دائماً على أهدافي وأعمل بجد لمساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات».

وأعرب المهاجم التوغولي عن سعادته بالتسجيل في يوم ميلاده، قائلاً: «أنا سعيد بالتسجيل في يوم ميلادي الـ35، وأشكر زملائي اللاعبين والجماهير التي ساندتنا. هذه نقاط مهمة، وعلينا الآن التركيز على المباراة المقبلة، لأنها لا تقل أهمية، فكل مباراة قادمة تُعدّ مهمة».

وتابع: «مواجهة كلباء على ملعبه دائماً صعبة. في الشوط الأول حاولنا التسجيل ولم ننجح، لكن الأمور تحسنت في الشوط الثاني، وكان علينا التحلي بالصبر».

وبهذا الفوز، رفع العين رصيده إلى 34 نقطة في صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين مؤقتاً، بانتظار مواجهة شباب الأهلي مع عجمان مساء اليوم، بينما تجمد رصيد كلباء عند 16 نقطة في المركز الثامن.

وأسهم الهدف الذي سجله لابا كودجو في رفع رصيده التهديفي إلى 134 هدفاً، لينفرد بالمركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين لمسابقة الدوري، بعد أن فضّ الشراكة مع أسطورة نادي الشعب عدنان الطلياني.

إيفيتش: لاعبو «الزعيم» قدّموا مباراة رائعة

أكد مدرب العين الصربي فلاديمير إيفيتش أن فريقه استحق الفوز على كلباء، وقال في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «كما توقعت، كانت مباراة صعبة. وعلى الرغم من أن كلباء عانى غيابات بسبب الإصابات، فإنه قدّم مباراة جيدة وقام بعمل ممتاز». وأضاف: «فقدنا بعض الفرص في الشوط الأول، كما أن تسجيل هدف مبكر مع بداية الشوط الثاني أسهم في تحسن أداء الفريق، ومهّد لتحقيق نتيجة أفضل، وتسجيل هدفين سريعين. شاهدت فريق كلباء قوياً على ملعبه، وأبارك لفريقي على أدائه الرائع والممتاز».

رازوفيتش: أهداف العين هدايا من كلباء

قال مدرب كلباء الصربي فوك رازوفيتش في المؤتمر الصحافي عقب الخسارة أمام العين: «من الصعب التعليق على المباراة.. استقبلنا ثلاثة أهداف، وأرى أن الفريق كان جيداً في الشوط الأول، لكننا تلقينا ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، اثنان منها يمكن وصفهما بالهدايا، وتحديداً الهدفان الأول والثالث، إذ جاءا من وضعيات سهلة».

وأضاف: «تأثرنا بطرد اللاعب أحمد أبوناموس، وكان بإمكاننا العودة إلى التعادل عندما تأخرنا بهدفين مقابل هدف، لولا حالة الطرد».