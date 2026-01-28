مدرب الوحدة: وعكة صحية أبعدت خريبين قبل ساعات من مواجهة دبا

أكد مدرب الوحدة، البرتغالي ديماس تيكسيرا، أنه افتقد خدمات المهاجم عمر خريبين، موضحاً أن اللاعب السوري تعرض لوعكة صحية قبل ساعات من مواجهة دبا، أمس، التي انتهت بفوز «العنابي» 1-0، في الجولة الـ14 من دوري المحترفين.

وأوضح تيكسيرا في مؤتمر صحافي: «لعبنا مباراة صعبة، والانتصار تحقق في الدقائق الأخيرة بصعوبة، بعدما واجهنا فريقاً جيداً دفاعياً، وأغلق المساحات، وهو ما شكّل تحدياً كبيراً خلال اللقاء».

وأضاف: «فريقنا كافح حتى النهاية، وكنا نتمنى تحقيق انتصار مريح، لكنه تحقق في النهاية حتى وإن جاء في الوقت بدل الضائع. ثلاث نقاط مهمة بلاشك، والعمل الآن يتجه إلى ما هو قادم».

وحول استمراره مع الفريق، قال: «بالنسبة إلى مستقبلي، من دون شك هذا السؤال يتكرر، لكنني اليوم موجود مع الفريق بشكل يومي، وهذا واضح. ربما يصبح الحديث في هذا الأمر مملاً في بعض الأحيان، لكنني أحاول القيام بعمل جيد مع الفريق. وبخصوص مسألة استمراري من عدمها، فمازلت أؤدي عملي، ومن الأفضل توجيه هذا السؤال إلى إدارة النادي أو المدير الرياضي».

من جهته، قال مدرب دبا، الروماني سيبريان بانايت إنه: «أهنئ لاعبي فريقي، وعلى الرغم من أننا خسرنا بهدف واحد، فإنني فخور بما قدموه طوال المباراة. بصراحة لم يكن من السهل ذهنياً تحضير اللاعبين بعد الخسارة من شباب الأهلي بسبعة أهداف، لكن اليوم كانوا حاضرين بشكل أفضل، وهذا يثبت أن دبا يمتلك شخصية قوية، وأن اللاعبين قادرون على اللعب تحت الضغط».

وأضاف: «كان يجب أن نلعب بتركيز وحذر أكبر في الوقت بدل الضائع، لأن الخسارة في تلك اللحظات مؤلمة وغير مستحقة. عملنا على الجوانب التكتيكية، وأمام الوحدة كان من الضروري غلق المساحات، واللعب على المساحات الخالية عبر الهجمات المرتدة».