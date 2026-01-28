مباريات اليـوم

دوري المحترفين

الظفرة - الشارقة 17:15

عجمان - شباب الأهلي 17:15

الوصل - خورفكان 20:00

الدوري المصري

الزمالك - بتروجيت 19:00

المصري - سيراميكا 22:00

الدوري التونسي

مستقبل المرسى - مستقبل قابس 17:00

النجم الساحلي - بن قردان 17:00

الأولمبي الباجي - المنستيري 17:00

الملعب التونسي - مستقبل سليمان 17:00

الدوري العراقي

الميناء - النفط 16:00

القاسم - الموصل 16:00

الكهرباء - القوة الجوية 18:30

دهوك - الزوراء 18:30

