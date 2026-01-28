مباريات اليـوم
دوري المحترفين
الظفرة - الشارقة 17:15
عجمان - شباب الأهلي 17:15
الوصل - خورفكان 20:00
الدوري المصري
الزمالك - بتروجيت 19:00
المصري - سيراميكا 22:00
الدوري التونسي
مستقبل المرسى - مستقبل قابس 17:00
النجم الساحلي - بن قردان 17:00
الأولمبي الباجي - المنستيري 17:00
الملعب التونسي - مستقبل سليمان 17:00
الدوري العراقي
الميناء - النفط 16:00
القاسم - الموصل 16:00
الكهرباء - القوة الجوية 18:30
دهوك - الزوراء 18:30
