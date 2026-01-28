بن الحبيب: 3 فوائد فنية لتدعيم المنتخب بالمحترفين في «سلة دبي» 

كشف المدير الفني للمنتخبات الوطنية لكرة السلة، الدكتور منير بن الحبيب، عن ثلاث فوائد فنية وراء دعم «الأبيض» بمحترفين أجانب من أندية الدولة، في مشاركته الحالية في بطولة «دبي الدولية»، المقامة حتى الأول من فبراير المقبل، في نسختها الـ35 على صالة نادي النصر بدبي.

وقال بن الحبيب لـ«الإمارات اليوم»، إن «تدعيم المنتخب بالمحترفين الأجانب للأندية، يهدف بالدرجة الأولى إلى توزيع الجهد البدني على لاعبي (الأبيض) خاصة العائدين من الإصابة، مثل دي ماركو ديكرسون، وجاسم محمد، وراشد ناصر، ومامادو اندي، خصوصاً أن مشاركتنا الحالية في (سلة دبي) تعد المحطة الأهم في إعداد المنتخب قبل مهمة الدفاع عن الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الخليجية التي تستضيفها قطر مايو المقبل».

وأوضح: «تم تدعيم المنتخب بثلاثة محترفين من أندية شباب الأهلي والبطائح والوصل، هم: ديشوندري واشنطن، وأنطوني كريسويل، وستكولي تشافي، وأسهموا بشكل كبير خاصة في مباراتنا أمام النصر (أول من أمس)، في إراحة كل من دي ماركو وجاسم محمد وراشد الزعابي، بجانب لاعب الارتكاز مامادوا انداي».

وأضاف: «الاستفادة من نظام البطولة بالسماح للفرق المشاركة بتدعيم صفوفها بثلاثة محترفين أجانب، كان من ثماره الفنية، منح عناصرنا الوطنية تحقيق فائدة أكبر من الفكر الاحترافي في التدريبات، والقدرة على تنفيذ الخطط الفنية على أرضية الملعب، في مواجهة فرق تعد النخبة على صعيد المنطقة، وبالتالي تجهيز (الأبيض) من الناحيتين البدنية والتركيز الذهني قبل استحقاقه الخليجي المقبل».

وأشار بن الحبيب إلى أن الفائدة الفنية الثالثة، تطال المحترفين الأجانب ذاتهم، والأندية التي يمثلونها، في الحصول على فرصة الاحتكاك بأقرانهم القادمين من مدارس مختلفة، بين المدرسة الإفريقية التي تعتمد بشكل أكبر على الاحتكاك البدني، والمدرسة الآسيوية التي تركز على سرعة انتقال الكرة والرميات الثلاثية.

وعن المواجهة التي تجمع المنتخب اليوم أمام الوحدة السوري في ختام المجموعة الأولى، قال بن الحبيب: «ندخل المباراة بشعار إنهاء دوري المجموعات بالصدارة، إلا أن الحظوظ متساوية أمام فريق الوحدة وصيف المجموعة برصيد خمس نقاط، والذي أظهر في مباراته الأخيرة وانتصاره على (الاتحاد الليبي) (96-91)، حالة التطور في أدائه مباراة تلو أخرى، ولديه الحافز لتقديم مباراة عالية المستوى، لأن الفائز سينتزع صدارة المجموعة، بما يضمن له مباراة سهلة نسبياً أمام رابع المجموعة الثانية في الدور ربع النهائي».

مباريات اليوم

15:00 النصر الإماراتي X حمص الفداء السوري

17:00 المنتخب الوطني X الوحدة السوري

19:00 الإفريقي التونسي X أهلي طرابلس الليبي

21:00 بيروت اللبناني X زامبوانجا الفلبيني