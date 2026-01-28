ختام «مهرجان دبي للرياضات المائية» بمشاركة 154 متسابقاً

اختتم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية فعاليات «مهرجان دبي للرياضات المائية»، الذي امتد على مدار أسبوع من المنافسات الرياضية والتفاعل المجتمعي، وأقيم على شواطئ دبي في جميرا وجبل علي، بمشاركة 154 متسابقاً ومتسابقة يمثلون 31 جنسية.

وذكر النادي في بيان صحافي أن اليوم الختامي شهد تنظيم مسابقة دبي لصيد الأسماك بقوارب الكاياك، إلى جانب الجولة الثانية من سباق دبي للتجديف الواقف والكاياك، اللتين أقيمتا على شاطئ جميرا.

وتميّزت مسابقة دبي لصيد الأسماك بقوارب الكاياك بمنافسة قوية ومشاركة واسعة بلغت 70 متسابقاً ومتسابقة، يتقدمهم مشاركون من الإمارات، إلى جانب متسابقين من الفلبين، والأردن، وباكستان، وأوكرانيا، ومصر، والهند، والعراق، وإيران، وبنغلاديش، واليونان، وماليزيا، وفرنسا، وسلطنة عُمان.

كما شهدت الجولة الثانية من سباق دبي للتجديف الواقف والكاياك مشاركة نوعية وقوية لـ«27» متسابقاً من الإمارات، وتونس، والمغرب، وإسبانيا، وسورية، والمجر، وكينيا، والمملكة المتحدة، وتايلاند، وبولندا، وفرنسا، وصربيا، وجنوب إفريقيا، والفلبين.

وقام عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محمد حارب، يرافقه مدير إدارة الشؤون الرياضية في النادي، محمد المري، بتتويج أصحاب المراكز الأولى في ختام المنافسات.