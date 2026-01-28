نجم هولندا ديباي مرشح للانتقال إلى الدوري الإماراتي للمحترفين

ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن سوق الانتقالات الشتوية في الدوري الإماراتي للمحترفين قد يشهد صفقة من العيار الثقيل، بعدما اشتدت المنافسة بين ناديي الوصل وشباب الأهلي على ضم مهاجم نادي كورينثيانز البرازيلي، الدولي الهولندي ممفيس ديباي.

وأكّدت صحيفة «لانسي» أن ناديي «الإمبراطور» و«فرسان دبي» قدّما عروضاً رسمية للتعاقد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة، وقالت إن «ديباي الذي يتمتع بقدرات هجومية استثنائية وسجل تهديفي مميّز، أصبح محط أنظار الأندية الإماراتية بعد مستوياته اللافتة مع فريقه الحالي».

وأضافت أن «اللاعب يُبدي رغبة قوية في الاستمرار مع كورينثيانز، من أجل الحفاظ على جاهزيته الكاملة استعداداً لمنافسات كأس العالم المقبلة»، كما أكّد التقرير مشاركته في مباراة السوبر المحلي مع ناديه الحالي.

وأضاف: «يأتي اهتمام الوصل وشباب الأهلي في إطار سعيهما لتعزيز خطوطهما الهجومية بلاعب عالمي قادر على صناعة الفارق، سواء على مستوى البطولات المحلية أو القارية، ما يفتح الباب أمام واحدة من الصفقات المميّزة في موسم الانتقالات الحالي».

يُذكر أن ممفيس ديباي، المولود في 13 فبراير 1994 في هولندا، بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي أيندهوفن الهولندي، حيث سجل 39 هدفاً في 97 مباراة، قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي عام 2015، مسجلاً 28 هدفاً خلال موسمين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبعدها انتقل إلى ليون الفرنسي عام 2017، حيث أصبح أحد أبرز نجوم الفريق، مسجلاً 76 هدفاً في 165 مباراة في الدوري الفرنسي، قبل أن يخوض تجربة قصيرة مع برشلونة الإسباني في موسم 2021-2022.

وعلى الصعيد الدولي، شارك ديباي مع المنتخب الهولندي في أكثر من 80 مباراة، سجّل خلالها أكثر من 35 هدفاً، وكان إحدى الركائز الأساسية في تصفيات كأس العالم وبطولة أمم أوروبا.

وفي الدوري البرازيلي مع كورينثيانز، تمكّن ديباي من فرض نفسه سريعاً كأحد أفضل المهاجمين، مسجلاً أهدافاً حاسمة جعلته محط اهتمام الأندية الخليجية التي تبحث عن لاعب قادر على رفع مستوى خط الهجوم بشكل مباشر.