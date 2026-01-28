تعاون بين «ماراثون دبي» و«غينيس»

أعلنت موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، تعاوناً جديداً مع «ماراثون دبي»، الذي يحتفل هذا العام بمرور 25 عاماً على انطلاقه، يتيح للمشاركين فرصة محاولة تسجيل أرقام قياسية عالمية رسمية خلال الماراثون المقرر في الأول من فبراير المقبل.

وسيتمكن المشاركون، بموجب هذا التعاون، من اختيار ومحاولة تسجيل أرقام قياسية معتمدة من موسوعة غينيس ضمن فئات محددة، تتجاوز حدود الأداء الرياضي التقليدي، لتشمل الجري بالأزياء التنكرية، والجري الثنائي، والتحديات الهادفة إلى رفع الوعي، إلى جانب عناصر إبداعية مرتبطة بالتحمل البدني والمشاركات الجماعية، وذلك وفق المعايير الرسمية المعتمدة من الموسوعة. وتتضمن فرص التسجيل المتاحة تحقيق أرقام قياسية متنوعة، من بينها أسرع ماراثون يجريه أب وابنه معاً، أو أم وابنتها معاً، إضافة إلى فئات تشمل الجري باستخدام معدات رياضية، أو معصوب العينين، أو باستخدام الزلاجات.

وعلى صعيد متصل، أعلنت اللجنة المنظمة أن النسخة الـ25 ستسجل أعلى نسبة مشاركة في تاريخ الحدث منذ انطلاقه، مؤكدة أنها بصدد الإعلان، قبيل انطلاق السباق، عن أعداد المشاركين في السباقات الثلاثة الرئيسة، وهي سباق النخبة لمسافة 42.195 كيلومتراً، والسباق الجماهيري لمسافة 10 كيلومترات، وسباق العائلات لمسافة 4 كيلومترات، على أن يتولى فريق موسوعة «غينيس» رصد وتوثيق محاولات تسجيل الأرقام القياسية.

وأوضح المنسق العام لماراثون دبي العالمي، المستشار أحمد الكمالي، أن النسخة الجديدة تشهد نسبة مشاركة مرتفعة من العدائين أصحاب الأزمنة العالمية من الرجال والسيدات.