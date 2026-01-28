محمد الحمادي: واثق في استدعائي للمنتخب إذا تابعني كوزمين

خطف لاعب نادي العروبة، محمد إبراهيم الحمادي، الأنظار في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعد تقديمه مستويات فنية لافتة خلال مباريات الدور الأول، قادته إلى الوجود ضمن نخبة أفضل اللاعبين في المسابقة، بعد انقضاء 13 جولة، لاسيما أنه يتربع على صدارة الهدافين المواطنين بسبعة أهداف، ويحتل المركز الثالث في ترتيب هدّافي المسابقة، بخمسة أهداف في خمس مباريات متتالية.

وسبق للحمادي (27 عاماً) تمثيل أندية الظفرة وحتا ودبا في مواسم سابقة بدوري المحترفين، ويعتز بكونه أحد لاعبي فريق الظفرة في المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة أمام شباب الأهلي في موسم 2018-2019، واصفاً ذلك بأنه من أبرز الإنجازات في مسيرته الكروية.

وقال الحمادي لـ«الإمارات اليوم»: «كنت قريباً من الانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني في مواسم ماضية، قبل أن أتعرّض لإصابة قوية في الرباط الصليبي، استغرقت وقتاً طويلاً للعلاج والاستشفاء، وهدفي الحالي هو الاجتهاد والعمل بشكل مميّز للانضمام إلى (الأبيض)»، مشيراً إلى أن «هناك نظرة سائدة لدى الكادر الفني للمنتخب ولجنة المنتخبات بعدم ضم لاعبين من دوري الدرجة الأولى، حتى وإن كانوا مميّزين، ما قد يحرمه من هذه الفرصة».

وأضاف: «أتمنى من اتحاد كرة القدم ومدرب المنتخب، الروماني أولاريو كوزمين متابعة بعض المباريات المهمة في دوري الدرجة الأولى، إذ أشعر بثقة عالية بأنه سيتم استدعائي، حتى لو كان ذلك ضمن التجمع الواسع للاعبين»، مؤكداً أن «هذه الخطوة ستكون دعماً كبيراً للاعبين المواطنين والمقيمين على حد سواء». وقال: «أعتقد أنه لا ذنب للاعب المجتهد إن كان لا يلعب في دوري المحترفين ويفقد فرصة تمثيل المنتخب الوطني»، متمنياً معالجة هذا الأمر، خصوصاً في ظل وجود لاعبين مميّزين في هذا الدوري.

وأضاف: «لعبت لفرق الظفرة وحتا ودبا والذيد والعروبة، سواء في دوري المحترفين أو الدرجة الأولى، وأعتز كثيراً بجميع هذه التجارب، لكن اعتزازي الأكبر كان عندما لعبت مع الذيد، إذ كنت عائداً للتو من الإصابة، وحظيت برعاية رئيس مجلس إدارة نادي الذيد سالم بن هويدن».

وأشار إلى أنه تعلّم الكثير من المدرب الصربي فوك رازوفيتش عندما كان مدرباً للظفرة، وكذلك من المدرب الدكتور عبدالله مسفر، والمدرب محمد عبيد الخديم، والمدرب سليمان حاجي البلوشي، ويوناي كونتس، معرباً عن سعادته بنجاحه في تسجيل الأهداف مع جميع الأندية التي مثّلها.

وأوضح أنه يلعب كمهاجم صريح، وبأسلوب قريب من أسلوب لاعب شباب الأهلي سلطان عادل، ما جعله يجيد اقتناص الأهداف من أنصاف الفرص، مشيراً إلى أنه يتمتع بقناعة بأن المهاجم الواثق بنفسه قادر على التسجيل حتى مع قلة الفرص، وهو مفهوم ساعده كثيراً في مسيرته الكروية.