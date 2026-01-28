41فريقاً في «طواف الإمارات» 2026

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي قائمة الفرق العالمية المشاركة وعددها 41 فريقاً، تشمل نسختي طواف الإمارات للسيدات والرجال 2026.

ويشهد طواف الإمارات للسيدات، الذي يقام من 5 إلى 8 فبراير المقبل، مشاركة 20 فريقاً من فرق النخبة العالمية، هي: إيه جي إنشورنس (بلجيكا)، كانيون (ألمانيا)، كوفيديس (فرنسا)، إي إف إديوكيشن (الولايات المتحدة)، إف دي جي يونايتد (فرنسا)، فينيكس (بلجيكا)، هايتك برودكتس (النرويج)، هيومن باوريد هيلث (الولايات المتحدة)، ليدل (ألمانيا)، ليف (أستراليا)، موفيستار (إسبانيا)، سان ميشيل (فرنسا)، بيكنيك بوستنل (هولندا)، إس دي ووركس (هولندا)، فيسما (هولندا)، توب غيرلز فاسا بورتولو (إيطاليا)، الإمارات للدراجات (الإمارات)، أونو (النرويج)، فيني فانتيني (إيطاليا)، فولكر فيسلز (هولندا).

أما طواف الإمارات للرجال، الذي يقام من 16 إلى 22 فبراير، فيشارك فيه 21 فريقاً هي: ألبسين (بلجيكا)، البحرين فيكتوريوس (البحرين)، ديكاثلون (فرنسا)، إي إف إديوكيشن (الولايات المتحدة)، غروباما (فرنسا)، إينيوس (المملكة المتحدة)، ليدل (ألمانيا)، لوتو (بلجيكا)، مودرن (الولايات المتحدة)، موفيستار (إسبانيا)، إن إس إن (سويسرا)، بيناريلو (سويسرا)، ريد بُل - بورا (ألمانيا)، سودال كويك ستيب (بلجيكا)، فريق جايكو (أستراليا)، بيكنيك بوستنل (هولندا)، فيسما (هولندا)، تيودور برو (سويسرا)، الإمارات إكس آر جي (الإمارات)، أونو (النرويج)، وفريق إكس دي إس أستانا (كازاخستان).