اختبار «قوة الشخصية» ينتظر شباب الأهلي أمام عجمان

سيكون فريق شباب الأهلي، متصدر ترتيب دوري المحترفين، مطالباً بإظهار ردة فعل إيجابية في اختبار لقوة شخصيته عندما يحل ضيفاً على عجمان في الساعة 5:15 من مساء اليوم على استاد راشد بن سعيد، ضمن الجولة الرابعة عشرة من المسابقة، وذلك بعد خسارته لقب درع السوبر الإماراتي القطري أمام السد، وهو اللقب الثاني الذي يفقده في أقل من شهر، بعد السوبر المحلي أمام الشارقة.

وعلى الورق، تبدو مهمة «فرسان دبي» الذين يتصدرون جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، في المتناول قياساً بفارق الإمكانات، إلا أن الفريق مطالب بمضاعفة تركيزه لتفادي أي مفاجآت محتملة من «البركان»، قد تؤثر في الثقة العامة للفريق.

ويمتلك شباب الأهلي سجلاً تاريخياً قوياً أمام عجمان، إذ جمعت الفريقين 27 مواجهة، حقق خلالها 21 انتصاراً، من بينها 7 انتصارات متتالية في آخر 7 مباريات، وهي ثاني أطول سلسلة انتصارات له أمام عجمان بعد سلسلة الفوز في أول 10 مواجهات بين عامي 2008 و2014، مقابل فوز وحيد لعجمان و5 تعادلات.

وفي المقابل، يدرك عجمان صاحب المركز التاسع برصيد 14 نقطة، أهمية تحقيق نتيجة إيجابية أمام متصدر الترتيب، خصوصاً أن الفوز سيمنحه دفعة قوية على صعيد الترتيب والمعنويات مع انطلاقة الدور الثاني من البطولة.

الظفرة - الشارقة

تتعزّز صفوف فريق الظفرة بعودة هدافه المغربي كريم البركاوي، عندما يستقبل في الساعة 5:15 مساء، ضيفه الشارقة على استاد حمدان بن زايد، في مباراة يخوضها «فارس الظفرة» للمرة الأولى منذ نوفمبر الماضي تقريباً بصفوف مكتملة، وفي المقابل يخوض الشارقة اللقاء الأول له دون نجمه البرازيلي ماركوس ميلوني الذي انتقل هذا الأسبوع إلى صفوف الجزيرة.

وتأتي عودة البركاوي بعد تعافيه من إصابة أبعدته عن الفريق بعد مشاركته مع منتخب بلاده في التتويج بكأس العرب في قطر، علماً بأنه كان أحد أبرز مفاتيح الانتصارات بتسجيله 6 أهداف حاسمة، ويحتل الظفرة حالياً المركز السابع برصيد 16 نقطة، في ترتيب يُعدّ جيداً نسبياً للفريق الصاعد حديثاً إلى دوري المحترفين.

وعلى الجانب الآخر، يواجه مدرب الشارقة، البرتغالي خوسيه مورايس، تحدي إيجاد البديل المناسب لميلوني، وسط معاناة واضحة لـ«الملك» هذا الموسم، حيث يحتل المركز العاشر برصيد 14 نقطة، ولا خيار أمامه سوى تحسين الصورة التي ظهر بها في الدور الأول، مستفيداً من دفعة التتويج بلقب كأس السوبر الإماراتي القطري على حساب الغرافة.

الوصل - خورفكان

يدشن المدرب الكرواتي دامير كرزنار، الذي تولى قيادة خورفكان خلفاً للمدرب الوطني حسن العبدولي، مشواره بمواجهة قوية عندما يحل فريقه ضيفاً على الوصل في الساعة 8:00 مساء على استاد زعبيل، وتُعدّ المباراة اختباراً حقيقياً لكرزنار، الذي سبق له العمل مساعداً لمدرب العين السابق زوران ماميتش.

وسيكون على عاتق كرزنار قيادة خورفكان للعودة إلى سكة الانتصارات والابتعاد عن مناطق الخطر، إذ يحتل الفريق المركز الـ11 برصيد 12 نقطة من 13 مباراة.

وفي المقابل، يدخل الوصل المواجهة مرشحاً فوق العادة لتحقيق الفوز، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 25 نقطة، ويدرك لاعبوه أهمية حصد النقاط الثلاث للبقاء قريبين من المتصدرين، خصوصاً بعد الفوز الثمين الذي حققه الفريق في الجولة الماضية على حساب الجزيرة.

ومن المنتظر أن تكون المباراة حافلة بالإثارة، خصوصاً أن آخر سبع مواجهات بين الفريقين شهدت تسجيل 30 هدفاً (19 للوصل و11 لخورفكان)، بمعدل 4.3 أهداف في المباراة الواحدة.

وعلى صعيد المواجهات المباشرة، التقى الفريقان في 13 مباراة، فاز الوصل في 6 منها، مقابل 4 انتصارات لخورفكان، وحسم التعادل 3 مواجهات.