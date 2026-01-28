5مفاتيح حاسمة لخورفكان في الظهور الأول للمدرب كرزنار

يخوض فريق خورفكان مساء اليوم، مواجهة مهمة مع مضيفه الوصل ضمن منافسات دوري المحترفين، في أول ظهور له تحت قيادة مدربه الجديد الكرواتي دامير كرزنار، الذي تولى المهمة خلفاً للمدرب المواطن حسن العبدولي، في اختبار لا يخلو من الصعوبات والتحديات لكلا الفريقين.

ويدخل خورفكان المباراة وهو يسعى إلى إيقاف سلسلة من النتائج والأداء المتواضع في الجولات الماضية، وتحسين موقعه في جدول الترتيب، إذ يحتل المركز الـ11 برصيد 12 نقطة، في حين يمتلك الوصل 25 نقطة في المركز الرابع.

وعلى الرغم من الفوارق الفنية بين الفريقين على مستوى الإمكانات، وعدد النقاط، وإقامة المباراة على استاد زعبيل في دبي، فإن حظوظ «النسور» تبقى قائمة في حال نجاحه في التعامل مع الجوانب الفنية والجماهيرية للمواجهة.

ورصدت «الإمارات اليوم» أبرز المتطلبات التي يحتاج إليها خورفكان لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الوصل.

استثمار الفرص

شهدت المباريات الخمس الماضية لخورفكان إضاعة عدد كبير من الفرص الهجومية السهلة، قُدّرت بنحو 20 فرصة، من بينها انفرادات مباشرة مع المرمى. ويحتاج الفريق في مواجهة الوصل إلى استثمار أنصاف الفرص، وتحسين الفاعلية الهجومية.

تحدي الجمهور

يتمتع الوصل بجماهيرية كبيرة ومؤثرة، في وقت تراجع فيه الحضور الجماهيري لخورفكان، ما يجعل أفضلية «اللاعب رقم 12» لصالح الوصل، وهو أحد أبرز التحديات التي سيواجهها خورفكان في اللقاء.

القراءة الفنية

يقود المدرب الكرواتي دامير كرزنار الفريق في مباراته الأولى من المنطقة الفنية، ما يجعل حسن القراءة الفنية وإدارة مجريات اللقاء تحدياً إضافياً، في ظل حداثة معرفته بإمكانات لاعبيه، ونقاط القوة والضعف لدى الفريقين.

ضبط الدفاع

استقبلت شباك خورفكان عدداً من الأهداف في المباريات الماضية، أغلبها نتيجة عدم الانضباط الدفاعي والهفوات الفردية. ويتطلب الأمر تنظيماً دفاعياً أفضل، وعدم منح الوصل المساحات، إضافة إلى تجنب ارتكاب الأخطاء قرب منطقة الجزاء، في ظل تميز الوصل بتنفيذ الكرات الثابتة.

طارق تيسودالي

يأمل خورفكان استعادة لاعبه المغربي طارق تيسودالي مستواه الفني المعهود، الذي ظهر به قبل مشاركته في كأس العرب التي أُقيمت في قطر، لما يمتلكه من قدرة على صناعة وتسجيل الأهداف بأسلوب مهاري مؤثر.