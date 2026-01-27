الوحدة "آخر سعادة" بالفوز على دبا.. كلمة السر كايو كانيدو

قاد كايو كانيدو فريقه الوحدة لتحقيق فوز ثمين على حساب دبا، بهدف دون مقابل، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء على استاد آل نهيان، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وكانت المباراة في طريقها للتعادل السلبي، قبل أن ينجح كايو في تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع (90+2)، مانحاً «أصحاب السعادة» ثلاث نقاط غالية رفعت رصيدهم إلى 29 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد «النواخذة» عند 9 نقاط في المركز قبل الأخير.

وواصل الوحدة نتائجه القوية على أرضه هذا الموسم، بعدما حافظ على سجله الخالي من الخسارة في آخر 13 مباراة على ملعبه (فاز في 8 وتعادل في 5)، كما واصل تفوقه التاريخي أمام دبا، محافظاً على سجله من دون هزيمة في 14 مواجهة جمعت الفريقين (11 فوزاً و3 تعادلات).