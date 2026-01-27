لابا يلمّح للرحيل عن العين: أرغب في المغادرة ورأسي مرفوع

أكد الهداف التاريخي لنادي العين، الدولي التوغولي لابا كودجو، أن عقده مع «الزعيم» ينتهي بعد أربعة أشهر، مشيراً إلى رغبته في تحقيق أكبر عدد ممكن من الألقاب قبل مغادرته، حتى يرحل ورأسه مرفوع، معبراً في الوقت ذاته عن سعادته بتسجيل هدف في يوم ميلاده الـ35، خلال الفوز على مضيفه كلباء 3-1، اليوم الثلاثاء، في الجولة الـ14 من دوري المحترفين.

وقال لابا كودجو في تصريحات صحافية عقب المباراة، التي شهدت حضور نحو ألف متفرج، غالبيتهم من جماهير «البنفسجي»: «أنا في الأشهر الأربعة الأخيرة من عقدي مع العين، أستمتع بوجودي هنا وأقوم بواجبي داخل أرضية الملعب، ولا يمكن أن أسترخي. صحيح أن عقدي يقترب من نهايته، لكن هذا يدفعني لتقديم أكثر من 100% من أجل تحقيق الأهداف».

وأضاف: «أريد التتويج بالعديد من الألقاب هذا الموسم قبل مغادرة النادي، وأرغب في الرحيل ورأسي مرفوع، لذلك أركز دائمًا على أهدافي وأعمل بجد لمساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات».

وأعرب المهاجم التوغولي عن سعادته بالتسجيل في يوم ميلاده، قائلًا: «أنا سعيد بالتسجيل في يوم ميلادي الـ35، وأشكر زملائي اللاعبين والجماهير التي ساندتنا. هذه نقاط مهمة، وعلينا الآن التركيز على المباراة المقبلة، لأنها لا تقل أهمية، فكل مباراة قادمة تُعد مهمة».

وتابع: «مواجهة كلباء على ملعبه دائمًا صعبة. في الشوط الأول حاولنا التسجيل ولم ننجح، لكن الأمور تحسنت في الشوط الثاني، وكان علينا التحلي بالصبر».

وبهذا الفوز، رفع العين رصيده إلى 34 نقطة في صدارة ترتيب دوري المحترفين مؤقتا، بانتظار مواجهة شباب الأهلي مع عجمان مساء اليوم، فيما تجمد رصيد كلباء عند 16 نقطة في المركز الثامن.

وساهم الهدف الذي سجله لابا كودجو في رفع رصيده التهديفي إلى 134 هدفا، لينفرد بالمركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين لمسابقة الدوري، بعد أن فضّ الشراكة مع أسطورة نادي الشعب عدنان الطلياني.