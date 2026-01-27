هداف العين التاريخي لابا يحتفل بعيد ميلاده أمام شباك كلباء

احتفل الهداف التاريخي لنادي العين، الدولي التوغولي لابا كودجو، بعيد ميلاده الـ 34 الذي يصادف اليوم بأفضل صورة ممكنة، بعدما قاد «الزعيم» لتحقيق فوز ثمين على حساب كلباء بنتيجة 3-1، استعاد به صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم الثلاثاء على استاد كلباء، بحضور نحو ألف متفرج، غالبيتهم من جماهير «البنفسجي».

وسجل لابا كودجو الذي بدأ عامه الـ 34 الهدف الأول للعين في الدقيقة 47 بطريقة رائعة، كاسراً التعادل السلبي الذي انتهى عليه الشوط الأول، قبل أن يضيف زميله المغربي سفيان رحيمي الهدف الثاني من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 64.

ونجح كلباء في تقليص الفارق عبر أحمد نور الله في الدقيقة 79، لكن محاولاته لإدراك التعادل تلقت ضربة قوية بسبب النقص العددي بعد طرد المدافع أحمد أبو ناموس في الدقيقة 80، قبل أن تتضاعف معاناته بتسجيل العين للهدف الثالث بواسطة ماتياس بالاسيوس في الدقيقة 88.

وبهذا الفوز، رفع العين رصيده إلى 34 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتاً، بانتظار مواجهة شباب الأهلي مع عجمان مساء الغد، في حين تجمد رصيد كلباء عند 16 نقطة في المركز الثامن.

يُذكر أن هدف لابا كودجو رفع رصيده التهديفي إلى 134 هدفاً، لينفرد بالمركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين لمسابقة الدوري، بعد أن فضّ الشراكة مع أسطورة نادي الشعب عدنان الطلياني.