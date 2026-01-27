الوصل يطلب خدمات يحيى نادر من العين حتى نهاية الموسم

أكد مصدر لـ"الإمارات اليوم" أن نادي الوصل قدّم طلباً رسمياً إلى نظيره العين من أجل الحصول على خدمات لاعب الوسط يحيى نادر، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال المصدر: "إن نادي الوصل أعرب في خطابه الرسمي عن أمله في إتمام الصفقة استناداً إلى العلاقات الأخوية التي تجمع الناديين"، مؤكداً أن "الطلب يقتصر على الإعارة حتى نهاية الموسم فقط".

ولم يتضمن الخطاب أي تفاصيل إضافية تتعلق بإمكانية تمديد فترة الإعارة أو أحقية شراء عقد اللاعب مع نهاية الموسم.