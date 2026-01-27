«أبوظبي للرياضات البحرية» ينظم مهرجاناً لأصحاب الهمم

أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أمس، عن تنظيم مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم، الخميس المقبل، بالتعاون مع هيئة زايد لأصحاب الهمم، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز مفاهيم الدمج المجتمعي، ودعم مشاركة أصحاب الهمم في الأنشطة والرياضات البحرية.

ويشهد المهرجان مشاركة 60 لاعباً ولاعبة، يتنافسون في عدد من السباقات البحرية المتنوّعة، التي تُقام على فترتين صباحية ومسائية، وسط إقبال كبير من الجهات والمؤسسات المحلية والدولية.

وتنطلق منافسات الفترة الصباحية بسباقات الكاياك الشاطئي، عقب التسجيل والاجتماع التنويري للمشاركين، فيما تُقام خلال الفترة المسائية سباقات الشراع الموحد، إلى جانب سباقات الكاياك الفردي والزوجي.

ويشارك في المهرجان عدد من الجهات، من بينها فريق «VHASI» الفرنسي، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ونادي دبي الدولي للزوارق الشراعية، إلى جانب هيئة زايد لأصحاب الهمم، إضافة إلى حضور تلاميذ ومدرسي وأولياء أمور مدرسة لويس ماسينيون الفرنسية، لدعم وتشجيع المشاركين.

وأكد مدير أكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية خليفة السويدي، أن تنظيم هذا المهرجان يجسد التزام النادي بدعم أصحاب الهمم ودمجهم في مختلف الأنشطة البحرية، مشيراً إلى أن الأكاديمية تولي اهتماماً كبيراً بتوفير برامج تدريبية آمنة ومناسبة تسهم في تطوير مهارات المشاركين وتعزز ثقتهم بأنفسهم.

وأضاف أن المهرجان يُمثل منصة رياضية وإنسانية مهمة لإبراز قدرات أصحاب الهمم، وترسيخ رسالة مفادها أن الرياضة مساحة مفتوحة للجميع، وقادرة على صناعة الفرح وتحقيق الإنجاز.