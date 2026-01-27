منافسات ألعاب القوى في «عربية السيدات» تنطلق 8 فبراير المقبل

تنطلق منافسات ألعاب القوى في الثامن من فبراير المقبل، ضمن النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026، التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، خلال الفترة من الثاني إلى 12 فبراير في الشارقة، بمشاركة 63 فريقاً من 16 دولة عربية تتنافس في تسع ألعاب فردية وجماعية.

وتشهد منافسات ألعاب القوى مشاركة 10 فرق تمثل تسع دول عربية، ضمن تخصصات متعددة تشمل السرعة، والتحمّل، والقفز، والرمي، في منافسات تُحسم وفق الأزمنة والمسافات المسجّلة، بما يعكس تنوّع البرامج الفنية واتساع نطاق التنافس بين الفرق المشاركة.

ويشارك في منافسات ألعاب القوى كل من: نادي الشارقة الرياضي للمرأة ونادي أبوظبي لألعاب القوى (الإمارات)، نادي سلوى الصباح الرياضي (الكويت)، نادي الخليج (السعودية)، نادي القادسية (الأردن)، نادي الاتحاد الليبي النسائي (ليبيا)، نادي الموهوبين والبطل الأولمبي (مصر)، نادي الفتاة الرياضي – نينوى (العراق)، نادي فلسطين (فلسطين)، ونادي العربي (قطر).

وتُقام منافسات ألعاب القوى في نادي الثقة للمعاقين لمعظم التخصصات، باستثناء مسابقتَي رمي المطرقة والقفز بالعصا، اللتين تُقامان في مركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين الدكتور خالد عمر المدفع، في تصريحات صحافية: «إن استضافة منافسات ألعاب القوى تأتي ضمن منظومة تنظيمية متكاملة يعتمدها النادي، ترتكز على الجاهزية التامة للمرافق، وحسن تنظيم حركة الفرق والتحكيم والجمهور، إلى جانب الالتزام بتطبيق إجراءات السلامة المعتمدة، بما يكفل توفير بيئة تنافسية آمنة ومستقرة للرياضيات والوفود المشاركة».