5 تحديات فنية تعترض أول فرحة فوز لكلباء على أرضه

يتطلع فريق كلباء إلى تحقيق أول فوز له على ملعبه وأمام جماهيره في الموسم الحالي من دوري أدنوك للمحترفين، عندما يستضيف العين عند الساعة 17:15 مساء اليوم، وذلك بعد فشله في تحقيق أي انتصار على أرضه حتى الآن، مكتفياً بخسارتين وأربعة تعادلات، في حين حقق خارج ملعبه أربعة انتصارات مقابل ثلاث خسائر.

ويحتل كلباء المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، بينما يأتي العين في المركز الثاني برصيد 31 نقطة، في مواجهة تبدو صعبة لأصحاب الأرض، لكنها تحمل في طياتها تحديات فنية عدة، يأمل كلباء تجاوزها لتحقيق الفوز المنشود.

«الإمارات اليوم» ترصد خمسة تحديات فنية تعترض أول فرحة فوز لكلباء على أرضه.

المساحات والتنظيم الدفاعي

يحتاج فريق كلباء إلى إغلاق المساحات خلف خط الدفاع بشكل محكم، للحد من خطورة فريق العين، الذي يجيد استثمار المساحات في تسجيل الأهداف، خصوصاً في ظل القدرات الهجومية للاعبين مثل رحيمي ولابا.

أصعب الفرق القوية

نجح كلباء في حصد أربع نقاط ثمينة من خلال تعادلاته أمام فرق قوية مثل شباب الأهلي والوحدة والوصل والجزيرة، معتمداً على الروح القتالية العالية والانضباط التكتيكي، وهو ما يحتاج إلى تكراره أمام العين، في تحدٍّ يُعد الأصعب هذا الموسم.

الهجمات المرتدة

غالباً ما يؤدي التركيز الدفاعي إلى تقليص الفرص الهجومية، إلا أن حاجة كلباء لتحقيق أول انتصار على أرضه تفرض عليه الاعتماد على الهجمات المرتدة كخيار مثالي لبلوغ مرمى المنافس، مع ضرورة الحفاظ على تماسك الخط الخلفي.

المنذري وشهريار

يتحمل حارس مرمى كلباء، سلطان المنذري، مسؤولية كبيرة في الحفاظ على نظافة شباكه بالتعاون مع خط الدفاع، في المقابل تقع على عاتق المهاجم الإيراني شهريار مهمة استثمار الفرص التهديفية أمام دفاع وحارس مرمى منظمين، في مسؤولية مزدوجة قد تمثل مفتاح الفوز الأول.

الثقة العالية

يتميز أداء فريق العين بالضغط العالي والهجوم المتقدم والاستحواذ الكبير، وهو ما يشكل تحدياً نفسياً وفنياً لكلباء، الذي يحتاج إلى التسلح بثقة عالية لتفادي الوقوع تحت الضغط، وتحقيق حلمه بأول فوز على ملعبه هذا الموسم.