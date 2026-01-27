مع اقتراب نهاية عقده.. «هداف العين التاريخي» يستعيد ذكرى الانطلاقة في ملعب كلباء

يعود الهداف التاريخي لنادي العين، الدولي التوغولي لابا كودجو، إلى ملعب كلباء الذي شهد تسجيله أول أهدافه بقميص «الزعيم» في سبتمبر 2019، وذلك مع اقتراب نهاية عقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالي، وذلك في اللقاء الذي ينطلق عند الساعة 17:15 مساء اليوم، ضمن افتتاح مرحلة الإياب والجولة الـ14 من دوري المحترفين لكرة القدم، في مواجهة لا يملك فيها «البنفسجي» سوى خيار الانتصار.

وتقع على عاتق لابا كودجو مهمة قيادة فريقه نحو الفوز، من خلال مواصلة هزه الشباك، بعدما وصل رصيده التهديفي إلى 133 هدفاً، متساوياً مع أسطورة نادي الشعب عدنان الطلياني في المركز الخامس على قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة.

ويحتل العين حالياً المركز الثاني برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن شباب الأهلي المتصدر، فيما يأتي كلباء في المركز الثامن برصيد 16 نقطة.

وكان لابا كودجو قد انتقل إلى صفوف العين في عام 2019 في صفقة انتقال حر قادماً من نهضة بركان المغربي، قبل أن يجدد عقده في عام 2023 لمدة ثلاث سنوات تنتهي في صيف العام الجاري. ويواصل اللاعب تقديم مستويات مميزة هذا الموسم، بعدما أصبح الهداف التاريخي للزعيم، متجاوزاً أحمد عبدالله (غزال العين).

وتُعد مواجهة اليوم الظهور الـ12 لكودجو أمام كلباء، إذ سجل 11 هدفاً وصنع 4 تمريرات حاسمة خلال 11 مباراة سابقة، ليُعد هداف العين في المواجهات المباشرة، وثالث أكثر لاعب تسجيلاً في شباك «النمور» بعد علي مبخوت (18 هدفاً) وفابيو ليما (14 هدفاً).

ولا يملك العين خياراً سوى تحقيق الفوز إذا ما أراد الإبقاء على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري، خاصة بعد التعادل في الجولة الماضية أمام الوحدة، الذي كلفه فقدان الصدارة و«لقب الشتاء».

ويدخل الفريق اللقاء بصفوف مكتملة بعد عودة الثنائي المغربي سفيان رحيمي والمدافع المصري رامي ربيعة، عقب انتهاء مشاركتهما مع منتخبي بلديهما في كأس الأمم الإفريقية، علماً بأن الفريق تأثر بغيابهما الذي استمر شهراً.

الوحدة - دبا

يستقبل فريق الوحدة في الساعة 20:00 مساء ضيفه دبا على استاد آل نهيان، في مواجهة تميل فيها الكفة نظرياً لمصلحة «العنابي»، وإن كانت حسابات الملعب قد تحمل مفاجآت مختلفة.

ويفتقد الوحدة خدمات الثنائي فاكوندو دانيال وفافور أوجبو بعد تعرضهما للطرد بالبطاقة الحمراء المباشرة في مواجهة العين، في المقابل يستعيد الفريق خدمات المدافع الدولي لوكاس بيمنتا بعد انتهاء إيقافه.

ويخوض «أصحاب السعادة» اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب تتويجهم بلقب درع التحدي الإماراتي القطري على حساب الدحيل، ويملك الفريق 26 نقطة يحتل بها المركز الثالث، ويأمل استعادة توازنه للحفاظ على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري.

ويمتلك الوحدة سجلاً قوياً على أرضه هذا الموسم، إذ لم يخسر في آخر 12 مباراة (فاز 7 وتعادل 5)، كما لم يسبق له الخسارة أمام دبا في 13 مواجهة جمعت الفريقين (فاز 10 وتعادل 3).

في المقابل، يعاني دبا، صاحب المركز قبل الأخير برصيد تسع نقاط، من غيابات مؤثرة بعد طرد كل من إياغو أزيفيدو وسايمون كابرال في المباراة الماضية أمام شباب الأهلي، التي انتهت بخسارته بسباعية نظيفة، ما يزيد من صعوبة مهمة مدربه الروماني سيبريان بانايت، في ظل صراع الفريق للهرب من شبح الهبوط.