5 ملايين درهم كلفة التحكيم الأجنبي في 30 مباراة

كشفت إحصائية رصدتها «الإمارات اليوم» أن مباريات الدور الأول في دوري المحترفين لكرة القدم للموسم الحالي 2025-2026، شهدت حضوراً كبيراً للصافرة الأجنبية على حساب الحكم المحلي، لاسيما في المباريات الكبيرة والحساسة التي أسندت إداراتها للتحكيم الأجنبي، فيما غابت الصافرة المحلية عن قيادة المباريات الكبيرة «الديربيات»، خلافاً لما كان يحدث في السابق.

وظهرت الصافرة الأجنبية حتى الآن خلال الموسم الحالي في 30 مباراة، وبلغت الكلفة الإجمالية لاستقطاب التحكيم الأجنبي في هذه المباريات 5 ملايين و100 ألف درهم.

يذكر أنه وفقاً لقرار سابق صادر من اتحاد الكرة فإن كلفة استقطاب الحكم الأجنبي في المباراة الواحدة تبلغ 170 ألف درهم، وبدأ اتحاد الكرة تطبيقها في موسم 2021-2022.

وتصدر العين هذا الموسم، المباريات التي يكون فيها طرفاً، قائمة الأكثر ظهوراً للصافرة الأجنبية، من خلال 12 مباراة من أصل 13 مباراة خاضها الفريق في الدور الأول للدوري، فيما كانت المباراة الوحيدة التي كان العين طرفاً فيها، وخلت من الصافرة الأجنبية هي مباراته أمام البطائح ضمن الجولة الأولى التي انتهت بفوز العين 2-1 وقادها الحكم الدولي عمر آل علي.

وجاء الوصل في المركز الثاني بظهور الصافرة الأجنبية 8 مرات في المباريات التي يكون طرفاً فيها، مقابل ظهور الحكم الأجنبي 7 مرات في مباريات كل من شباب الأهلي والجزيرة، في حين ظهر الحكم الأجنبي 6 مرات في المباريات التي كان الوحدة طرفاً فيها، و5 مرات في مباريات كل من الشارقة والنصر، وثلاث مرات في المباريات التي كان بني ياس طرفاً فيها، ومرتين لكل من عجمان وكلباء ومرة واحدة لكل من خورفكان والظفرة ودبا، فيما خلت مباريات البطائح من أي وجود للصافرة الأجنبية.

ويلاحظ أنه باستثناء الجولة الأولى التي تعد الجولة الوحيدة التي خلت من أي ظهور للتحكيم الأجنبي، فإن جميع الجولات شهدت وجوداً ملحوظاً للصافرة الأجنبية.

من جهته، أكد اللاعب الدولي السابق والمحلل الفني عبدالرحمن محمد لـ«الإمارات اليوم» تعليقاً على استعانة أندية دوري المحترفين بالتحكيم الأجنبي، لاسيما العين الذي استعان بـ12 حكماً أجنبياً من أصل 13 مباراة، أن العين اتخذ قراراً عقب مباراته أمام البطائح في الجولة الأولى للدوري بالاستعانة بالتحكيم الأجنبي في كل مبارياته في الدوري، لافتاً إلى أن القرار راجع إلى سياسة نادي العين في هذا الخصوص، معتبراً أنه حتى الحكم الأجنبي يمكن أن يخطئ في المباراة في الأمور التقديرية، وليس في قانون التحكيم.

«دبا والعين».. أول ظهور للحكم الأجنبي في الموسم

ظهرت الصافرة الأجنبية لأول مرة في دوري الموسم الحالي في الجولة الثانية، خلال مباراة دبا مع العين التي انتهت بفوز الأخير 3-2، إذ قاد المباراة الحكم التركي هليل آموت، وفي الجولة ذاتها قاد مباراة الشارقة والجزيرة الحكم البرازيلي رامون أباتي وكذلك قاد مباراة الوحدة وشباب الأهلي الحكم النرويجي إسبين إسكوس.

وفي الجولة الثالثة ظهرت الصافرة الأجنبية في ثلاث مباريات، فقد قاد مباراة شباب الأهلي وبني ياس الحكم الأوزبكي ليجيز تاتاشيف، والجزيرة والنصر الحكم السلوفيني سلافكو فينيتش، فيما قاد قمة الوصل والعين في الجولة ذاتها الحكم كليمان توربان لويس.

وفي الجولة الرابعة قاد مباراة بني ياس والجزيرة الحكم الكوري الجنوبي كيم جونغ، وفي الجولة ذاتها أدار مباراة العين وخورفكان الحكم السلفادوري إيفان بارتون، فيما قاد مباراة النصر وشباب الأهلي الحكم السنغافوري محمد تقي.

وفي الجولة الخامسة أدار مباراة الجزيرة والوحدة الحكم الهولندي سردار جوزيبيوك، كما قاد قمة شباب الأهلي والعين الحكم الألماني فيليكس زاوير، وكذلك قاد مباراة الوصل والشارقة في الجولة ذاتها الحكم هليل آموت.

وفي الجولة السادسة قاد مباراة العين مع بني ياس الحكم السلفاكي إيفان كيروزلياك، وأيضاً قاد مباراة الوصل والنصر في الجولة ذاتها الحكم الأردني أدهم مخادمة.

وفي الجولة السابعة، ظهرت الصافرة الأجنبية في ثلاث مباريات، أدار مباراة الوحدة والنصر الحكم الكوري الجنوبي مانيانغ، كما قاد قمة شباب الأهلي والشارقة الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس، وأدار مباراة عجمان مع العين الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو، وظهرت في المباراة ذاتها الحكمة روضة المنصوري حكماً رابعاً.

وفي الجولة الثامنة، قاد مباراة الوصل وعجمان الحكم الأوروغوياني إندريس ماتونتي، فيما أدار قمة العين والجزيرة الحكم الإسباني جيسوس مانزانو.

وفي الجولة التاسعة قاد مباراة العين مع كلباء إيفان كريوزياليك، وقاد مباراة الوحدة مع الشارقة كيم جونغ، فيما أدار مباراة شباب الأهلي مع الوصل الحكم الكوري الجنوبي مانيانغ.

وفي الجولة العاشرة أدار مباراة النصر مع العين الهولندي دانيلي ماكيلي. وفي الجولة الـ11 قاد قمة الوصل مع الوحدة هليل آموت، وفي الجولة ذاتها أدار مباراة العين مع الشارقة الروماني إستيفان كوفاكس، فيما قاد مباراة الجزيرة مع شباب الأهلي رامون أباتي.

وقاد مباراة كلباء مع الوصل في الجولة الـ12 البرازيلي ويلتون سامبيو وفي الجولة ذاتها قاد مباراة الظفرة مع العين الحكم البوسني عرفان بيليتو.

وفي الجولة الـ13 والأخيرة قاد مباراة الوصل مع الجزيرة الحكم الفرنسي فرانسوا لتكسير، كما أدار قمة العين مع الوحدة كلمنت لويس.

• عبدالرحمن محمد: العين اتخذ قراراً بالاستعانة بالحكم الأجنبي عقب مباراته أمام البطائح في الجولة الأولى للدوري.