منتخب الإمارات يهزم النصر.. وينفرد بصدارة "سلة دبي"

حقق منتخب الإمارات لكرة السلة انتصاره الثالث على التوالي في دوري مجموعات بطولة دبي الدولية، عقب فوزه على النصر بنتيجة (101-90)، اليوم الإثنين، لحساب منافسات المجموعة الأولى، في البطولة المقامة حاليا على صالة نادي النصر، وتمتد حتى الأول من فبراير المقبل.

كما شهدت الجولة ولحساب المجموعة ذاتها فوز الوحدة السوري على الإتحاد الليبي بواقع (96-91).

وعزز المنتخب الوطني صداراته الترتيب العام للمجموعة الأولى بالعلامة الكاملة ورصيد 6 نقاط، فيما تلقى النصر خسارته الثالثة على التوالي ليقبع بالمركز الخامس برصيد ثلاث نقاط.

واحتاج المنتخب الوطني لحصد انتصاره إلى نيل الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثاني ومن ثم الربع الرابع بواقع (25-23 و26-17 و30-27)، فيما اكتفى لاعبي "العميد" بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثالث بواقع (23-20).

