مورايس لـ"الإمارات اليوم": مباراة الظفرة ستكشف حقيقة فريق الشارقة

أكد مدرب الشارقة البرتغالي خوسيه مورايس جاهزية فريقه للقاء الظفرة يوم بعد غد الأربعاء ضمن الجولة 14 في دوري أدنوك للمحترفين، واصفا المباراة بالمهمة وبإنها ستكشف حقيقة وشخصية الفريق الشرقاوي، مشددا على أن الشارقة يسعى للعودة بقوة في بطولة الدوري كونها بطولة مهمة بالنسبة لهم، مؤكدا في ذات الوقت أن المباراة لن تكون سهلة أمام فريق جيد مثل الظفرة، لافتا إلى أن الشارقة يسعى كذلك لحصد نقاط مباراة الظفرة.

وقال مورايس لـ"الإمارات اليوم" ردا على سؤال عماإذا كان الفريق يعاني من بعض الغيابات المؤثرة "لا اشغل نفسي بالغيابات وإنما باللاعبين الموجودين وكيف يمكنهم أن يقدموا اقصى ماعندهم حتى يمكنهم الحصول على النقاط الثلاث وهي الهدف المطلوب من مباراة الظفرة".

وبخصوص كواليس التحضيرات لمباراة الظفرة لاسيما في اعقاب الإنجاز الذي حققه الفريق أخيرا بالفوز بلقب كأس السوبر الإماراتي- القطري، قال مورايس "بالنسبة حاليا فإننا نحضر لمباراة الظفرة بمسؤولية واحترام للمنافس".

وأضاف مدرب الشارقة خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة الذي عقد اليوم الإثنين بمقر النادي في الشارقة "لدينا أمور كثيرة في الفريق بحاجة لكي نعمل عليها وتحسين طريقة اللعب التي يلعب بها الفريق في الملعب حتى نتمكن من الوصول إلى الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها وصولا إلى العودة بقوة في بطولة الدوري".

وأوضح "نواجه فريق الظفرة الذي يمتلك جودة جيدة من اللاعبين ولديه القدرة على الظهور بشكل جيد في بطولة الدوري وهذا الأمر مفيد بالنسبة للبطولة لذلك نسعى للظهور أمامه بشكل جيد أمام منافس ليس سهلا".

من جهته أكد حارس مرمى الشارقة خالد توحيد أنه ورغم أن المباراة لن تكون سهلة أمام الظفرة على ملعبه لا أن الفريق جاهز على أكمل وجه لخوضها، لافتا إلى أن الظفرة ظل يقاتل للمحافظة على مركزه الحالي السابع في ترتيب فرق الدوري.