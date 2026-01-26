6 فرق تتنافس في النسخة الـ17 لكأس دبي الذهبية للبولو 2026

أعلنت اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو 2026 مشاركة 6 فرق في منافسات النسخة الـ17 من بطولة كأس دبي الذهبية، التي تقام من 30 يناير الجاري إلى 14 فبراير المقبل، على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بهانديكاب 20 جول.

وتم توزيع الفرق المشاركة إلى مجموعتين، ضمت الأولى فرق الحبتور، بطل كأس دبي الفضية 2026، وبنجاش، وذئاب دبي، فيما ضمت الثانية فرق الإمارات، وغنتوت، وجهانجيري.

وتنطلق منافسات البطولة بالدور الأول، حيث يخوض كل فريق 3 مباريات أمام فرق المجموعة المقابلة، على أن تتأهل الفرق الأربعة الأولى في الترتيب إلى الدور نصف النهائي، إذ يلتقي المتصدر مع صاحب المركز الرابع، والثاني مع الثالث، ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة المنظمة، اليوم الإثنين، في مقر إقامة البطولة لإجراء قرعة البطولة، والتي أسفرت عن مواجهة فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم لفريق بنجاش بقيادة حيدر بنجاش في المباراة الافتتاحية.

وأعرب سعيد بن دري عن تقديره الكبير لكافة الجهود التي أسهمت في انطلاق بطولة كأس دبي الذهبية للبولو والوصول بها إلى نسختها الـ17، مؤكداً أن بلوغ هذا المستوى من التنظيم والجاهزية جاء نتيجة عمل وتعاون وثيق بين مختلف الجهات المعنية،

كما أشار إلى أن البطولة تمثل نتاج منظومة متكاملة تعمل بروح الفريق الواحد، ما انعكس على المخرجات التنظيمية والفنية التي تواكب أعلى المعايير الدولية.

وأكد عيسى شريف المرزوقي، أن انطلاق بطولة كأس دبي الذهبية للبولو 2026 يجسد المكانة الرائدة التي تحتلها دبي في استضافة كبرى البطولات والأحداث الرياضية العالمية، معرباً عن فخره بالشراكة مع الجهات المنظمة في استضافة حدث مرموق بهذا الحجم.