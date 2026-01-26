أحمد بن سعيد يتوّج باتريك ريد بلقب «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» للغولف

توّج سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، اللاعب الأميركي باتريك ريد، بلقب النسخة الـ37 لبطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك»، والتي اختُتمت أمس، على ملعب المجلس في نادي الإمارات للغولف في دبي، بمشاركة 126 من أفضل نجوم العالم تنافسوا على جوائز مالية تبلغ تسعة ملايين دولار.

وقام سموّه بتسليم ريد الذي أنهى المنافسات برصيد 14 ضربة تحت المعدل، كأس «الدلة»، إلى جانب حصوله على الجائزة المالية التي تبلغ 1.530 مليون دولار، إذ تُعدّ هذه واحدة من أعلى البطولات على صعيد الجوائز المالية، كونها واحدةً من بطولات النخبة لسلسلة رولكس ضمن «السباق إلى دبي» في جولة دي بي ورلد للغولف.

حضر مراسم التتويج مدير عام ديوان صاحب السموّ حاكم دبي العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، محمد إبراهيم الشيباني، ورئيس اتحاد الإمارات للغولف اللواء «م» عبدالله الهاشمي، وأمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب.

كما حضر الرئيس التنفيذي لشركة وصل للضيافة والترفيه مصطفى الهاشمي، ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة هيرو موتوكورب الراعي الرئيس للبطولة الدكتور باوان مونجال، ومدير أول في صديقي القابضة محمد عبدالحميد صديقي، والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم عبدالناصر بن كلبان، والرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني شاين نيلسون، والرئيس التنفيذي لدبي غولف كريس ماي، والرئيس التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية لدول مجلس التعاون الخليجي عبدالله بن دميثان، والمدير التنفيذي لجولة دي بي ورلد في الشرق الأوسط توم فيليبس، وممثلو الشركات الراعية والداعمة.

كما قام رئيس اتحاد الإمارات للغولف اللواء «م» عبدالله الهاشمي، بتكريم الجنوب إفريقي كريستيان ماس، بجائزة أفضل لاعب هاوٍ، بعدما حقق أفضل نتيجة بين اللاعبين الهواة المشاركين في البطولة برصيد ست ضربات تحت المعدل، ليحتل المركز الـ10.

فيما قدّم الرئيس التنفيذي لغولف دبي كريس ماي، بطاقة عضوية مدى الحياة في نادي الإمارات للغولف، للأميركي باتريك ريد، في تقليد متبع دائماً يناله الفائز ببطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك».

وأصبح ريد الملقب بـ«كابتن أميركا»، خامس لاعب أميركي ينقش اسمه على كأس «الدلة» الشهير، بعد الأسطورة تايغر وودز البطل لمرتين، وفريد كوبلز، مارك أوميرا، وبريسون ديشامبو، كما أنه أول أميركي يحقق الفوز منذ ديشامبو في عام 2019.

ويُعدّ هذا اللقب الرابع لريد في جولة دي بي ورلد، خلال 121 بطولة خاضها، والأول منذ فوزه في بطولة المكسيك في 2020، تحديداً قبل خمس سنوات و336 يوماً، كما أنه أول ألقابه في واحدة من بطولات سلسلة رولكس.

وتفوق المصنف 44 عالمياً، بتحقيقه أرقاماً من المعدل في جميع الجولات الأربع، بواقع 69 و66 و67 و72 ضربة على التوالي، ليتقدم على الإنجليزي أندي سوليفان الذي حلَّ ثانياً برصيد 10 ضربات تحت المعدل، فيما جاء الفرنسي جوليان جورييه في المركز الثالث برصيد تسع ضربات تحت المعدل.

