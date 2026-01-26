70 ألف درهم الغرامات الانضباطية في الدوري.. شملت 3 أندية فقط

كشفت إحصائية رصدتها «الإمارات اليوم» من سجلات اتحاد كرة القدم، أن قيمة الغرامات المالية الموقعة على أندية دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم في الموسم الكروي الحالي 2025-2026، بلغت حتى الجولة الـ13 من المسابقة 70 ألف درهم فقط، إذ لوحظ تراجع كبير في حجم الغرامات المالية الانضباطية بحق الأندية، مقارنة بالمواسم الماضية، التي كانت تشهد غرامات مرتفعة، إذ بلغت قيمة الغرامات في الموسم الماضي، حتى الجولة الـ14، نحو 220 ألف درهم.

وشملت هذه الغرامات ثلاثة أندية فقط، هي: الشارقة وشباب الأهلي والبطائح، من أصل 14 نادياً، فيما خلت سجلات 11 نادياً من أي عقوبات انضباطية، وهي: العين، والوحدة، والوصل، والجزيرة، والنصر، وبني ياس، والظفرة، وكلباء، وعجمان، وخورفكان، ودبا.

وتصدر نادي الشارقة قائمة الغرامات الانضباطية بمبلغ 50 ألف درهم، إذ تم تغريم مدرب الفريق «المقال» الصربي ميلوش، مبلغ 20 ألف درهم، مع منعه من مرافقة الفريق في مباراة واحدة، بسبب التلفظ على حكم المباراة. كما تم تغريم النادي 30 ألف درهم لحصول لاعبيه على ست بطاقات في مباراة واحدة، في حين تم تغريم نادي شباب الأهلي مبلغ 10 آلاف درهم بسبب قيام جماهيره بالتلفظ على أحد لاعبي الفريق المنافس، كما عوقب حارس مرمى نادي البطائح، إبراهيم عيسى، بالإنذار وتغريمه 10 آلاف درهم، إضافة إلى تكاليف الإصلاح، لإتلافه ممتلكات النادي.

من جهته، قال رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين السابق في اتحاد كرة القدم، الدكتور سليم الشامسي لـ«الإمارات اليوم»، تعليقاً على التراجع الملحوظ في الغرامات الانضباطية المالية بدوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، مقارنة بالمواسم السابقة: «إن هذا الأمر جاء نتيجة التزام الأندية بتطبيق القوانين واللوائح، إلى جانب حرصها على توعية وتثقيف لاعبيها بهذا الخصوص، إضافة إلى العقوبات الانضباطية الرادعة التي تطبقها لجنة الانضباط، خصوصاً بعد أن أصبحت العقوبات المالية أكثر تأثيراً من العقوبات الإدارية».

ووصف الشامسي تراجع الغرامات المالية الانضباطية بالأمر الإيجابي، سواء بالنسبة للأندية أو اللاعبين، مؤكداً أن «ذلك يسهم بشكل كبير في الحد من المخالفات الانضباطية التي لا مبرر لها، متوقعاً أن يشهد الموسم المقبل تراجعاً أكبر في قيمة الغرامات المالية».

وأضاف الشامسي: «الدوري بدأ يجني ثمار العقوبات المادية الرادعة، التي أصبحت أكبر من العقوبات الإدارية، إذ كان النادي واللاعب يتضرران سابقاً من العقوبات الإدارية، خصوصاً إيقاف اللاعبين، لكن هذا الأمر تغيّر بعد تطبيق النظام الجديد القائم على الغرامات المالية الرادعة».

وتمنّى الشامسي خلو المواسم المقبلة في الدوري الإماراتي من أي عقوبات انضباطية، سواء مالية أو إدارية، بحق الأندية واللاعبين.

أندية لم تتعرض لغرامات مالية

العين، الوحدة، الوصل، الجزيرة، النصر، الظفرة، كلباء، عجمان، خورفكان، دبا، وبني ياس.

الأندية التي تعرضت لغرامات مالية في الدور الأول

■■ الشارقة: غرامتان – 50 ألف درهم.

■■ شباب الأهلي: غرامة واحدة – 10 آلاف درهم.

■■ البطائح: غرامة واحدة – 10 آلاف درهم.

• سجلات 11 نادياً خالية من أي مخالفات مالية حتى نهاية الدور الأول من الدوري الموسم الحالي.

• الغرامات المالية في الموسم الماضي بلغت نحو 220 ألف درهم حتى الجولة الـ14.