ميلوني.. أفضل صفقات الانتقالات الشتوية «جزراوي»

أعلن نادي الجزيرة رسمياً تعاقده مع لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة السابق، ماركوس ميلوني (25 عاماً)، في واحدة من أبرز صفقات فترة الانتقالات الشتوية الحالية، إذ يمثل انتقال اللاعب مكسباً كبيراً لنادي الجزيرة، وفي الوقت ذاته خسارة فنية مؤثرة لنادي الشارقة، بعدما كان يُعد أحد أبرز عناصره الأساسية وأيقونة لجماهيره، التي اعتادت التفاؤل بوجوده في تشكيلة الفريق.

وقال ميلوني في أول تعليق له عقب انتقاله إلى الجزيرة، موجّهاً حديثه إلى جماهير النادي: «سعيد جداً بوجودي في نادي الجزيرة، وأتطلع إلى رؤيتكم في الملعب».

وكان نادي الشارقة قد ودّع لاعبه السابق عبر صفحته الرسمية على منصة «إكس»، قائلاً: «ماركوس ميلوني.. شكراً لك على كل ما قدمته بقميص نادي الشارقة من عطاء والتزام، نتمنّى لك التوفيق في خطوتك المقبلة، وستبقى دائماً جزءاً من العائلة».

ويُعد ماركوس ميلوني من أفضل صفقات اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، علماً بأنه انتقل إلى صفوف نادي الشارقة في سبتمبر 2019، قادماً من نادي بالميراس البرازيلي.

ولا يقتصر تميّز ميلوني على كونه لاعباً أساسياً في تشكيلة الشارقة سابقاً، بل يُعد أحد العناصر المؤثرة في صفوف المنتخب الوطني منذ ظهوره الأول معه في الدور الثالث من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، كما تواجد ضمن قائمة المنتخب للمرة الأولى في بطولة كأس الخليج 26 التي أُقيمت في الكويت.

ورغم أن مركز ميلوني الأساسي هو وسط الملعب، فإنه يجيد أيضاً اللعب في خطي الدفاع والهجوم، وأثبت كفاءة عالية في تنفيذ الأدوار الفنية التي تُسند إليه داخل أرضية الملعب.

وظهر ميلوني للمرة الأولى بقميص «الأبيض» لاعباً بديلاً في الدقيقة 76 خلال مباراة المنتخب أمام كوريا الشمالية، التي انتهت بالتعادل 1-1، ضمن الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى في الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، في حين شارك أساسياً للمرة الأولى أمام منتخب أوزبكستان، في المباراة التي خسرها المنتخب بهدف دون ردّ، ضمن الجولة الرابعة من الدور ذاته.

وشارك ميلوني مع نادي الشارقة في دوري أدنوك للمحترفين خلال الموسم الحالي 2025-2026 في ثماني مباريات أساسياً من أصل 13 مباراة، وبلغ مجموع دقائق اللعب التي خاضها 682 دقيقة.

