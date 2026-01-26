البلوشي بطل سباق «لي تاب دبي» للدرّاجات

توج الدرّاج الإماراتي ماجد البلوشي، والسويدية كارولينا كارلسون بلقب فئتي الرجال والسيدات في النسخة الثانية من سباق «لي تاب دبي»، المعتمد من سباق فرنسا الدولي للدرّاجات (تور دو فرانس).

وجرى السباق بإشراف مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 1200 درّاج من مختلف أنحاء العالم، يتقدمهم الأسطورة العالمي بيتر ساجان. وانطلق السباق لمسافة 112 كم من حي دبي للتصميم وصولاً إلى قرية إكسبو دبي، حيث حسم ماجد البلوشي المركز الأول بزمن قدره ساعتان و36 دقيقة و21 ثانية، تلاه فيصل المعمري ثانياً، ثم ستيبان شيشكوف في المركز الثالث. وفي فئة السيدات، حققت كارولينا كارلسون الصدارة بزمن ساعتين و37 دقيقة و52 ثانية.