7 غيابات مؤثرة تُربك حسابات 4 أندية في الجولة الـ 14 للدوري

تشهد الجولة الـ14 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم التي تنطلق غداً وتُقام على مدار ثلاثة أيام، غياب سبعة لاعبين عن صفوف أربعة أندية بداعي الإيقاف، في جولة تخلو من المواجهات الثقيلة، لكنها تأتي في توقيت حساس مع انطلاق الدور الثاني من المسابقة، ما يزيد تأثير هذه الغيابات ويُربك حسابات الفرق.

ويفتقد فريق الوحدة خدمات الثنائي فاكوندو دانيال وفافور أوجبو خلال مواجهته مع دبا، وذلك بعد تعرضهما للطرد بالبطاقة الحمراء المباشرة في لقاء العين، ضمن «كلاسيكو أبوظبي»، الأمر الذي يضع المدرب البرتغالي ديماس تيكسيرا أمام تحدٍ حقيقي، لإيجاد البدائل المناسبة لتجاوز هذه الغيابات المؤثرة.

وفي المقابل، يعاني دبا غياب لاعبين خلال مواجهة الوحدة، بعد طرد إياغو أزيفيدو وسايمون كابرال في المباراة السابقة أمام شباب الأهلي، التي انتهت بخسارته بسباعية نظيفة، ما يزيد صعوبة مهمة المدرب الروماني سيبريان بانايت، خصوصاً في ظل صراع الفريق للهروب من شبح الهبوط.

كما تشهد الجولة غياب ثلاثة لاعبين آخرين بسبب تراكم البطاقات الصفراء، إذ يفتقد الوصل في مواجهته أمام خورفكان خدمات الثنائي ريناتو تابيا وريناتو جونيور.

وكان تابيا قد نال بطاقاته الصفراء الثلاث في مباريات الجزيرة والوحدة وعجمان، في حين حصل ريناتو جونيور على إنذاراته في مواجهات العين وعجمان والجزيرة.

وتتواصل معاناة بني ياس، الساعي للبقاء، بغياب لاعبه محمدو كامارا عن مواجهة النصر، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة التي سبقتها إنذارات في مباراتي الشارقة والنصر، ليغيب عن صفوف «السماوي» في هذه الجولة المفصلية.

وفي سياق متصل، سيكون مهاجم دبا الدولي العراقي مهند علي (ميمي) مطالباً بتوخي الحذر خلال مواجهة الوحدة، إذ يمتلك بطاقتين صفراوين نالهما في مباراتي خورفكان وشباب الأهلي، كما يواجه لاعب الجزيرة محمد ربيع الوضع ذاته، بعد حصوله على إنذارين في مباراتي شباب الأهلي والوصل.

يُذكر أن الجولة تنطلق غداً بلقاء العين وكلباء، في حين يستقبل الوحدة منافسه دبا، على أن تُستكمل المباريات بعد غد بثلاث مواجهات تجمع الظفرة مع الشارقة، وعجمان مع شباب الأهلي، والوصل مع خورفكان، وتُختتم الجولة يوم الخميس بلقائي البطائح مع الجزيرة، والنصر مع بني ياس.

• مواجهات الجولة الـ 14

الثلاثاء

كلباء - العين 17:15

الوحدة - دبا 20:00

الأربعاء

الظفرة - الشارقة 17:15

عجمان - شباب الأهلي 17:15

الوصل - خورفكان 20:00

الخميس

البطائح - الجزيرة 17:15

النصر - بني ياس 20:00