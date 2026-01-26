«الحبتور» يرفع كأس دبي الفضية للبولو

توج فريق الحبتور بطلاً لكأس دبي الفضية 2026 للبولو، بعد فوزه على فريق الإمارات بنتيجة 9-7، في المباراة النهائية التي أقيمت، أول من أمس، على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

وتُعد البطولة إحدى بطولات سلسلة كأس دبي الذهبية، وشهدت مشاركة 5 فرق، بهانديكاب بلغ «20 جول».

وفي مباراة تحديد المراكز، توّج فريق ذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور بلقب كأس الترضية، عقب فوزه على فريق جهانجيري بقيادة محمد جهانجيري بنتيجة 9-8.

وتوج الفائزين، نائب رئيس اتحاد البولو سعيد بن دري، وعضو مجلس إدارة الاتحاد محمد الرقباني.