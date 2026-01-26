إعادة انتخاب الشريف نائباً لرئيس الاتحاد الدولي للرياضة للجميع

أعاد الاتحاد الدولي للرياضة للجميع، أمس، انتخاب الدكتور أحمد الشريف لمنصب نائب الرئيس، تأكيداً على دوره المؤثر في دعم وتطوير منظومة الرياضة المجتمعية على المستوى العالمي، والاندماج من خلال الرياضة.

جاء ذلك خلال اجتماعات الجمعية العمومية الاستثنائية والكونغرس الانتخابي الذي عقد في إيطاليا، والذي شهد أيضاً ترشيح الشريف لمنصب نائب الرئيس لشؤون التعليم ضمن هيكل الاتحاد الدولي للرياضة للجميع.

وعكست نتائج الانتخابات ثقة أعضاء الاتحاد برؤية الدكتور الشريف الاستراتيجية، وخبرته الممتدة في مجال «الرياضة للجميع»، ودوره الفاعل في تعزيز قيم المشاركة، والصحة المجتمعية.

وقال الدكتور أحمد الشريف في تصريحات صحافية: «إن هذا التكليف الدولي يمثّل مسؤولية كبيرة لمواصلة العمل على تطوير البرامج التعليمية والمبادرات العالمية التي تضع الرياضة في قلب التنمية المجتمعية المستدامة».