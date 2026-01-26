قمة إماراتية في «سلة دبي» بين المنتخب والنصر اليوم

يخوض المنتخب الوطني عند الساعة الخامسة من عصر اليوم، قمة إماراتية تجمعه مع فريق النصر، ضمن منافسات المجموعة الأولى، في رابع أيام بطولة دبي الدولية لكرة السلة المقامة حالياً في نسختها الـ35 على صالة نادي النصر، وتمتد حتى الأول من فبراير المقبل.

كما تشهد الجولة، ولحساب المجموعة الأولى ذاتها، لقاء الاتحاد الليبي أمام الوحدة السوري عند الساعة الثالثة، ويلتقي في المجموعة الثانية أهلي طرابلس الليبي مع الكرامة السوري في السابعة، وبيروت اللبناني «حامل اللقب» مع الإفريقي التونسي في التاسعة مساء.

ويتطلع المنتخب إلى مواصلة انطلاقته الإيجابية بعد تحقيقه فوزاً مستحقاً في الجولة الافتتاحية على حساب «حمص الفداء» السوري، بفارق 27 نقطة وبنتيجة (97-70)، في حين يسعى النصر إلى تسجيل انتصاره الأول، بعدما تلقى خسارة ثقيلة في مباراته الأولى أمام الاتحاد الليبي بفارق 36 نقطة وبنتيجة (70-106)، وتعرضه لخسارة ثانية، أول من أمس، أمام الوحدة السوري بنتيجة (75-87).

وقال مدير المنتخبات الوطنية، راشد النقبي لـ«الإمارات اليوم»: «المباراة مفتوحة على جميع الاحتمالات، سواء على صعيد الأجهزة الفنية أو اللاعبين الذين يعرف بعضهم بعضاً جيداً من خلال المواجهات التي تجمعهم مع أنديتهم أمام النصر في موسم المسابقات المحلية. الحظوظ متساوية على أرضية الملعب لتحقيق تطلعات طرفي اللقاء في تحسين موقعهما على سلم ترتيب المجموعة، خصوصاً أن الحصول على مركز متقدم سيعود بالنفع مع ختام دور المجموعات، من خلال مواجهة أسهل نسبياً في الدور ربع النهائي أمام الفرق المتأهلة من المجموعة الثانية».

وأضاف: «اللقاء يمثل فرصة سانحة أمام لاعبي المنتخب والنصر لمواصلة اكتساب الخبرات القوية التي تقدمها البطولة».

من جهته، قال مدرب النصر حسام الوكيل: «أهداف مشاركة النصر بعيدة عن النتائج، ولقاء المنتخب يمثل فرصة إضافية لعناصرنا الشابة لمحاولة إثبات الذات والحصول على معدل أكبر من دقائق اللعب، قبل العودة إلى منافسات الدوري المحلي، خصوصاً أن ثلاثة من عناصرنا الأساسية يشاركون ضمن قائمة المنتخب».

مباريات اليوم

15:00: الاتحاد الليبي - الوحدة السوري (المجموعة A)

17:00: المنتخب الوطني - النصر الإماراتي (المجموعة A)

19:00: أهلي طرابلس الليبي - الكرامة السوري (المجموعة B)

21:00: الإفريقي التونسي - بيروت اللبناني (المجموعة B)