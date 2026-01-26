«بطل شتاء الهواة» بين يونايتد والفجيرة.. وإطلالة أولى للإيطالي بالوتيلي

استعاد فريق يونايتد صدارته لدوري الدرجة الأولى، في حين صعد الفجيرة إلى المركز الثاني مع ختام منافسات الجولة الـ13 (قبل الأخيرة) من مرحلة الذهاب، لينحصر لقب «بطل الشتاء» بين الفريقين.

وشهدت الجولة تقارباً في النتائج، وتفوقاً لافتاً للفرق الضيفة، إلى جانب المشاركة الأولى للنجم الإيطالي ماريو بالوتيلي، المنضم حديثاً إلى صفوف فريق الاتفاق، والتألق اللافت لهداف الدوري، لاعب الفجيرة الفرنسي ساندر بنبشير، كما برز مدرب الذيد الجزائري فؤاد بومضل، كأحد أبرز نجوم الجولة بعد عودته من ملعب حتا بفوز ثمين.

وأسفرت نتائج الجولة الـ13 عن فوز الفجيرة على سيتي (2-1)، وهي النتيجة ذاتها التي انتهت بها مواجهة يونايتد والعروبة، وكذلك لقاء الذيد وحتا، في حين فاز العربي على غلف يونايتد (3-2)، وهي النتيجة نفسها التي فاز بها مجد على الجزيرة الحمراء، وفريق الإمارات على الاتفاق، في حين انتهت مواجهة دبا الحصن والحمرية بالتعادل (3-3).

ويتصدّر يونايتد جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، يليه الفجيرة (24 نقطة)، ثم دبا الحصن (23 نقطة)، والذيد والعربي ولكل منهما (22 نقطة)، وفريق الإمارات (20 نقطة)، وحتا والعروبة (19 نقطة)، وسيتي وغلف يونايتد (16 نقطة)، والحمرية (15 نقطة)، والجزيرة الحمراء (11 نقطة)، ومجد (تسع نقاط)، وأخيراً مصفوت والاتفاق (ست نقاط).

«الإمارات اليوم» ترصد أبرز المشاهد الفنية في الجولة الـ13 من الدوري.

أهداف قاتلة

شهدت مباريات الجولة ملامح فنية بارزة أثّرت في النتائج وترتيب الفرق قبل جولة واحدة من ختام مرحلة الذهاب، أبرزها تسجيل أهداف حاسمة في الدقائق الأخيرة، منها هدف الفجيرة في مرمى سيتي الذي سجله الفرنسي ساندر بنبشير، وهدف يونايتد في شباك العروبة، الذي أحرزه البرتغالي صامويل رايس، وأسهم الهدفان في تحقيق الفوز، كما سجل لاعبا دبا الحصن البرازيليان ميشال زناته وجواو فيتور هدفين أسهما في فرض التعادل مع الحمرية.

تقارب المراكز

أسهمت نتائج الجولة الـ13 في تقارب الفرق المتقدمة في جدول الترتيب، إذ يفصل المركز الأول الذي يحتله يونايتد برصيد 27 نقطة، عن العربي صاحب المركز السادس برصيد 22 نقطة، خمس نقاط فقط، خصوصاً أن يونايتد خاض مباراة أكثر، ما يجعل المنافسة شديدة على المراكز المتقدمة، ويمنح الجولة المقبلة أهمية كبيرة مع ختام مرحلة الذهاب.

بطل الشتاء

فشلت الفرق المنافسة على لقب «بطل الشتاء» في حسمه خلال هذه الجولة، ليتأجل الحسم إلى الجولة الـ14 التي ستقام يومي 29 و30 يناير الجاري. وينحصر التنافس بين يونايتد والفجيرة، بعد تعادل دبا الحصن وتفريطه في نقطتين ثمينتين، إذ يحتاج الفجيرة إلى تحقيق الفوز للظفر بلقب «بطل الشتاء»، متفوقاً بفارق المواجهات والأهداف.

مشاركة بالوتيلي

خاض لاعب المنتخب الإيطالي السابق ماريو بالوتيلي أولى مبارياته مع فريقه الجديد الاتفاق، وشارك لمدة 65 دقيقة أمام فريق الإمارات، قدّم خلالها لمحات فنية جميلة، لكنها لم تكن مؤثرة في التسجيل، في ظل افتقاده الانسجام، فضلاً عن الرقابة الدفاعية اللصيقة، وعدم وصوله بعد إلى الجاهزية البدنية المثالية قياساً بمكانته العالمية.

فرحة بيرلو

احتفل مدرب يونايتد، الأسطورة الإيطالية أندريا بيرلو، بشكل لافت مع الجماهير واللاعبين بعد تسجيل فريقه هدف الفوز في الوقت بدل الضائع، وحصده ثلاث نقاط ثمينة وضعته في الصدارة، في واحدة من أبرز احتفالات بيرلو، المعروف بهدوئه الكبير.

انتصارات الضيوف

نجحت فرق الذيد ومجد والعربي في تحقيق الانتصار خارج ملاعبها، وقدمت مستويات مميزة أسهمت في حصد نقاط مؤثرة على سلم الترتيب، خصوصاً فريق الذيد الذي حقق فوزاً مثيراً على حتا (2-1)، كما برز التعادل الإيجابي عالي المستوى للحمرية في ملعب دبا الحصن (3-3)، إلى جانب فوز مجد الذي أبعده مؤقتاً عن أحد مركزي الهبوط إلى الدرجة الثانية.

صدارة وأداء

واصل لاعب الفجيرة الفرنسي ساندر بنبشير تألقه التهديفي، محافظاً على صدارة ترتيب الهدافين برصيد 15 هدفاً، مدعوماً باستقرار فني لافت في جميع المباريات، ما يجعله أفضل لاعبي الدوري من حيث الأداء والتأثير في نتائج فريقه.

بطاقات ملونة

شهدت مباريات الجولة الماضية، بحسب تقارير الحكام، إشهار 24 بطاقة صفراء، وأربع بطاقات حمراء، وهي الحصيلة العليا في جولات الموسم الحالي. وكان لفريق الحمرية النصيب الأكبر، بحصوله على بطاقتين حمراوين، وست بطاقات صفراء، ما أسهم في عودة دبا الحصن وفرضه التعادل بعدما كان متقدّماً بثلاثة أهداف نظيفة.