على سبيل الإعارة.. بني ياس يضم مؤنس دبور

أعلن نادي بني ياس عبر حسابه الرسمي في "إكس"، اليوم الأحد، عن تعاقده مع المهاجم مؤنس دبور قادماً من نادي شباب الأهلي على سبيل الإعارة، وذلك في إطار تدعيم صفوف الفريق استعداداً للمشوار الصعب الذي ينتظره في المنافسة على البقاء، إذ يحتل "السماوي" المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط فقط.

ويُعد مؤنس دبور من الأسماء البارزة في صفوف "فرسان دبي"، حيث يمتلك سجلاً حافلاً من المشاركات المحلية والقارية، ما يمنح بني ياس حلولاً هجومية متنوعة وقدرة أكبر على الخروج من دوامة الهبوط.