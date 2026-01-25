بعد سيناريو مثير أمام الجزيرة.. الأهلي بطل كأس التحدي الإماراتي - القطري

تُوّج الأهلي القطري بلقب كأس التحدي الإماراتي القطري لكرة القدم، عقب فوزه على الجزيرة بركلات الترجيح 4-3، (الوقت الأصلي 1-1)، اليوم الأحد، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، وسط حضور جماهيري قارب خمسة آلاف متفرج، من بينهم نحو 150 مشجعاً للفريق الضيف.

وجاءت المواجهة حافلة بالإثارة حتى لحظاتها الأخيرة، حيث تقدم الجزيرة أولاً عن طريق فينيسيوس ميلو في الدقيقة 48، وظل متفوقاً حتى الوقت بدل الضائع، قبل أن ينجح جوليان دراكسلر في إدراك التعادل للأهلي القطري عند الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع (90+3)، ليفرض التعادل ويقود اللقاء إلى ركلات الترجيح.