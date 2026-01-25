بطولة دبي لكرة السلة.. "حمص الفداء" يحسم المواجهة السورية أمام الوحدة

حقق فريق حمص الفداء السوري انتصارا مستحقا على مواطنه الوحدة الدمشقي بنتيجة (77-65)، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة «دبي الدولية»، المقامة حاليًا في نسختها الـ35 على صالة نادي النصر في دبي، وتستمر حتى الأول من فبراير المقبل.

وشهدت الجولة ذاتها، ولحساب المجموعة الأولى، فوز منتخب الإمارات على الاتحاد الليبي بفارق نقطتين وبنتيجة (97-95).

واستعاد فريق حمص الفداء بهذا الانتصار اتزانه بعد تعثره في الجولة الافتتاحية أول من أمس، عقب تلقيه الخسارة أمام المنتخب الوطني بنتيجة (70-97)، فيما عاند الحظ فريق الوحدة في مباراته الثانية، بعد بدايته الموفقة بتحقيق الفوز في أولى مبارياته على صاحب الضيافة النصر بنتيجة (87-75).

وتصدر منتخب الإمارات ترتيب المجموعة في ختام الجولة برصيد أربع نقاط، بفارق نقطة واحدة عن كل من الاتحاد الليبي، وحمص الفداء، ومواطنه الوحدة السوري، الذين تشاركوا مركز الوصافة، فيما يحتل النصر المركز الخامس والأخير برصيد نقطتين.

وعرف حمص الفداء طريقه إلى الفوز من خلال تفوق لاعبيه في الربعين الأول والثالث بنتيجتي (22-12 و24-14)، فيما اكتفى لاعبو الوحدة بالتفوق في الربعين الثاني والرابع بنتيجتي (23-20 و16-11)، وهي نتائج لم تكن كافية لقلب مجريات المباراة.

ويعود الوحدة غداً الإثنين إلى خوض مبارياته في دور المجموعات، بلقاء صعب يجمعه مع الاتحاد الليبي، فيما يدخل حمص الفداء مرحلة الراحة، على أن يعود بعد غدٍ الثلاثاء لاستكمال مبارياته بمواجهة الاتحاد الليبي.

يُذكر أن قرعة البطولة وضعت المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب النصر الإماراتي، وحمص الفداء والوحدة السوريين، والاتحاد الليبي، فيما ضمت المجموعة الثانية حامل اللقب بيروت اللبناني إلى جانب الكرامة السوري، وأهلي طرابلس الليبي، والإفريقي التونسي، و«زامبوانغا» الفلبيني.